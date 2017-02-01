Новак рассказал, как соглашение по сокращению добычи повлияло на цену нефти

НОВО-ОГАРЕВО, 1 фев — РИА Новости. Эффективность договоренностей между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами уже видна — цена на нефть близка к справедливой и на 10-15 долларов выше, чем могла бы быть при отсутствии соглашения о сокращении добычи, заявил глава Минэнерго Александр Новак на традиционной встрече президента РФ с членами правительства.

"Эффективность договоренностей и принятых решений уже видна, поскольку мы отметили стабилизацию цены на уровне 55 долларов за баррель. По оценкам ведущих аналитических агентств, цена находится намного ближе к справедливой цене, примерно на 10-15 (долларов) выше, чем она была бы без сделки", — сказал Новак.

Он отметил, что спекулятивное давление на цены на рынке нефти существенно снизилось. "Потому что в начале года, когда цены опускались достаточно низко, количество ставок трейдеров на понижение цен на нефть было рекордным. Сейчас ситуация стабильна. Мы видим также снижение волатильности цен. За январь месяц статистика показывает, что колебания цен были в диапазоне примерно 5 долларов относительно средней в 55 долларов", — сказал глава Минэнерго РФ.

ОПЕК 30 ноября прошлого года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. А в декабре к этим договоренностям присоединились 11 не входящих в картель стран, согласовавших сокращение добычи еще на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение добычи началось с января.

Отвечая на вопрос президента РФ, Новак добавил, что избыток предложения на рынке нефти будет ликвидирован к середине 2017 года при

условии полного соблюдения соглашения о сокращении добычи. "Вот этот объем, условно лишний объем на рынке, он когда будет исчерпан? Где-то к середине года?", — поинтересовался Владимир Путин. "К середине 2017 года. Это 300 миллионов баррелей, которые сейчас выше многолетних остатков нефти на складах", — ответил глава Минэнерго.

"Ребалансировка рынка (нефти), на наш взгляд, при условии полного соблюдения действия соглашения в течение первого полугодия позволит к середине 2017 года достичь остатков на уровне средних за пять лет… Это и есть тот результат, та цель, которая достигается для того, чтобы сбалансировать и стабилизировать рынок нефти", — сказал Новак.