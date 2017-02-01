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Экономика

Эксперты сочли удивительно низким спад ВВП России на 0,2% в 2016 году

19:3401.02.2017
(обновлено: 19:37 01.02.2017)
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Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Озвученная во вторник Росстатом оценка падения ВВП РФ в 2016 году на 0,2% вызвала некоторое удивление аналитиков, опрошенных РИА Новости, которые ожидали большего снижения. Однако новые цифры, по их мнению, существенно не повлияют на планы выхода РФ на темпы роста выше 1% в 2017 году.

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото
© Fotolia/ Valerie Potapova
Главный экономист ВЭБа дал прогноз по росту ВВП России в 2017 году

Оценка Росстата по спаду ВВП оказалась значительно лучше оценки Минэкономразвития в минус 0,6%, озвученной в понедельник. При этом в ноябре МЭР прогнозировало падение ВВП РФ в 2016 году на 0,5%, а до этого на протяжении всего года держало прогноз на уровне 0,6%.

Также Росстат во второй раз улучшил оценку по спаду ВВП РФ за 2015 год – до минус 2,8% с минус 3%. Впервые статистическое ведомство неожиданно скорректировало оценку по 2015 году в конце прошлого года – тогда до минус 3% с минус 3,7%.

"В целом темпы ВВП выглядят значительно лучше, чем мы ожидали ранее, но причины этого в основном технические, вытекающие из измененной методологии. История выглядит в основном так же, как мы и ожидали: все еще негативная динамика внутреннего спроса компенсируется пополнением запасов и чистым экспортом", — комментирует Дмитрий Полевой из ING.

0,2% или 0,6%?

Озвученные данные за 2016 год превысили консенсус-ожидания Citi. По словам аналитиков компании, это означает, что российская экономика в четвертом квартале впервые за год показала рост в годовом выражении – на 1,1%.

Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Дефицит бюджета России в 2016 году составил 3,56% ВВП

"Понятно, что данные предварительные, и в дальнейшем будут даваться пересмотренные данные, будут доучитываться факторы, связанные с различные компонентами ВВП… Но наверное, такого рода разночтения возможны. Собственно говоря, мы видели и по данным Минэкономразвития в конце года, что были некоторые пересмотры прогноза на 2016 год", — сказал главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик, комментируя разницу в оценках Росстата и МЭР.

"Думаю, что разница в оценках будет сглаживаться в течение следующих нескольких месяцев по мере того, как уже будут поступать окончательные данные, в том числе, и с регионального уровня по основным компонентам ВВП", — добавил он.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что больше доверяет Росстату, высказав удивление, зачем Минэкономразвития

Рейтинговое агентство Moody's. Архивное фото
© AP Photo/ Mark Lennihan
ВВП России перейдет к росту вопреки санкциям, считают в Moody's
опубликовало свою оценку динамики экономики РФ за день до статистического ведомства.

Она затруднилась объяснить столь большой разрыв в оценках. Экономист предположила, что это может быть связано с таким показателем, как изменение материальных запасов и оборотных средств, которые учитываются в статистике поквартально, но не даются помесячно. "Поэтому… нет противоречия между переоценкой ВВП, если это за счет запасов сделано, и помесячной статистикой, которую Росстат давал до этого", — считает Орлова.

Ольга Стерина из "Уралсиб Кэпитал", напротив, заявила, что оценка Минэкономразвития в 0,6% спада ВВП гораздо ближе к прогнозу компании. "Данные Росстата несколько удивляют своим существенным снижением спада ВВП", — сказала она.

Без негатива в 2017 году

Аналитики при этом считают, что эффект "высокой базы" прошлых лет не помешает властям РФ в 2017 году достичь планов по росту экономики свыше 1%.

Здание Главного управления Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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В Центробанке рассказали о прогнозируемом росте ВВП России в 2017 году

Официальный прогноз МЭР на этот год предполагает рост ВВП на 0,6% при цене на нефть в 40 долларов за баррель. Вариант прогноза "базовый плюс" со средней ценой нефти в 48 долларов за баррель предусматривает рост на 1,1%.

При этом в середине января первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что экономика РФ в этом году может вырасти на 2% при хорошем стечении обстоятельств. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, отметил, что такой рост возможен при условии отсутствия внешних шоков.

"Я думаю, что здесь ключевой вопрос не столько эффект базы, сколько то, насколько экономическая политика будет поддерживать экономический рост, какой будет внешний фон. Внешний фон сейчас улучшается, в последние месяцы действительно улучшился – и с точки зрения цен на нефть, и с точки зрения притока капитала. Я вижу вполне реалистичной цифру выше 1% при текущих условиях, при нынешних уровнях цен на нефть и при нынешнем внешнем фоне", — прокомментировал Лисоволик.

При этом, по его мнению, рост может быть и больше, если будут внутренние импульсы для него. "И в принципе, при достаточно позитивном

Вид на емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области. Архивное фото
© РИА Новости. Егор Еремов
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В Белоруссии прогнозируют снижение ВВП из-за нефтяного спора с Россией
внешнем фоне мы можем увидеть больше пространства для маневра и с точки зрения снижения процентных ставок – это один из факторов, который может подстегнуть рост в течение года", — добавил он.

Полевой в показателе ВВП за 2016 год, превзошедшем ожидания, видит риски снижения текущих прогнозов ING на 2017 год с 1,7% из-за эффекта базы. "Тем не менее, мы сохраняем нашу общую оценку неизменной: растущее частное потребление и инвестиции будут стимулировать рост ВВП, а расширение экспортных поставок будет главным образом компенсироваться снижением импорта", — заметил аналитик.

Орлова также считает, что озвученные Росстатом цифры не исключают выхода на темпы роста РФ в 2017 году выше 1%. Citi же воспринял данные Росстата позитивно. "Таким образом экономика входит в 2017 год с сильным импульсом, и мы ожидаем, что рост в этом году снова будет выше ожидаемого", — говорят аналитики банка. Ожидания Citi по росту ВВП РФ на 2017 год составляют 2% при среднегодовых ценах на нефть в 57 долларов за баррель.

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Экономика
Обсуждение
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • mr.asdfaew
    как же смешат пропагандистские новости, о том что мол упали удивительно и неожиданно неглубоко :D
    20:04
    01.02.2017
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  • Ruslanural74
    Тоже удивляюсь.. А что, со стороны малого бизнеса, с моего сектора?! На лицо - крупнейший монопольный сговор металлургов! С весны 2016 подняли цены до 80 % и хотят ещё....! Вследствие, "застрявшие" по долгосрочным контрактам "переработчики", вынужденные, в связи с уменьшенной многократно маржой, пересматривать объемы"перевооружения" и наращивания мощностей производства. Финансирование "экстрамультисуперинновационных" проектов, зелёных сосунков-менеджеров...Параллельно, игнорирование и выставление банками, предприятий металлообрабатывающей отрасли в разряд "особо рискованных" для финансирования. Тех самых, которые эти "нано-.." технологии и без помпы, своими усилиями, давно внедряли и внедряют... Захватившие финансы страны, финансисты-спекулянты, думают лишь об личном благе! А ведь на наших плечах - будущее всего Человечества!!!
    20:26
    01.02.2017
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  • sdn
    старо преданье, да вериться с трудом. в газете прочитаешь-все классно, все молодцы, всё у нас замечательно; на работу придешь-пустынно. из 94 человек 56 осталось.
    20:28
    01.02.2017
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  • fmvl
    Миллионы граждан России надеялись, что при дорогой нефти доллар подешевеет и станет доступным для населения. Однако эти ожидания дешевого доллара были обрушены планами Минфина и ЦБ.
    Электорат понял, что дорогая нефть не удешевит доллар.
    Теперь населению остается надеяться только на нефть по $10, которая выровняет курс валют примерно 1/20.
    20:36
    01.02.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Анатолий Попов
    ерунда это всё.люди стали меньше покупать,а это говорит о спаде.
    21:11
    01.02.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Андрей
    Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и Росстат, с его спадом ВВП на 0.2% и инфляцией 5.4%
    21:14
    01.02.2017
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  • shua221 в ответ пользователю fmvl(показатьскрыть)
    fmvl, Не получится. Придется зарплату снижать в 3 раза. А что делать с пенсиями? Их снижать нельзя. Что же касается миллионов граждан России, то они, как мне кажется, надеются на крепкий рубль, а не на пиндосовский доллар, и мудрость всенародно избранного. Или не так?
    21:43
    01.02.2017
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  • sergeibash
    Читаю комментарии и вообще "валяюсь", "население ждет доступный доллар", "на рабочем месте стало меньше работников", вы хотя бы в экономике хоть немножко разбирались бы, прежде чем писать... во-первых ВВП показатель оборота денег в экономике, а не личного благосостояния, ВВП может стремительно расти, но ваши реальные доходы серьезно сокращаться и наоборот ВВП падать, а ваш личный доход расти, кстати от части падение ВВП связано с тем, что люди взяли меньше кредитов и больше денег положили под подушку и в банк (вклады за 2016 год выросли на 17%) плохо ли это? Во-вторых, это кто это ждет доступного доллара? Что то не видел массовых страданий из за цены на доллар и вообще не понимаю зачем россиянам парится об курсе, когда уже большая часть мировых корпораций перенесли заводы в Россию и здесь делают все потребительские товары. У нас самые дешевые ресурсы (включая бензин) для промышленности, дешевая электроэнергия и квалифицированные рабочие ( в европе около 30% имеют высшее образование, а в России число получивших высшее стремиться к 50 % и уже в ближайшем будущем будет 57%), вот к нам и переносят производства. (если кто не верит посетите сайт "сделано у нас" каждый день в России открывается новое производство)
    23:14
    01.02.2017
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