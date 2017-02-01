Эксперты сочли удивительно низким спад ВВП России на 0,2% в 2016 году

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Озвученная во вторник Росстатом оценка падения ВВП РФ в 2016 году на 0,2% вызвала некоторое удивление аналитиков, опрошенных РИА Новости, которые ожидали большего снижения. Однако новые цифры, по их мнению, существенно не повлияют на планы выхода РФ на темпы роста выше 1% в 2017 году.

Оценка Росстата по спаду ВВП оказалась значительно лучше оценки Минэкономразвития в минус 0,6%, озвученной в понедельник. При этом в ноябре МЭР прогнозировало падение ВВП РФ в 2016 году на 0,5%, а до этого на протяжении всего года держало прогноз на уровне 0,6%.

Также Росстат во второй раз улучшил оценку по спаду ВВП РФ за 2015 год – до минус 2,8% с минус 3%. Впервые статистическое ведомство неожиданно скорректировало оценку по 2015 году в конце прошлого года – тогда до минус 3% с минус 3,7%.

"В целом темпы ВВП выглядят значительно лучше, чем мы ожидали ранее, но причины этого в основном технические, вытекающие из измененной методологии. История выглядит в основном так же, как мы и ожидали: все еще негативная динамика внутреннего спроса компенсируется пополнением запасов и чистым экспортом", — комментирует Дмитрий Полевой из ING.

0,2% или 0,6%?

Озвученные данные за 2016 год превысили консенсус-ожидания Citi. По словам аналитиков компании, это означает, что российская экономика в четвертом квартале впервые за год показала рост в годовом выражении – на 1,1%.

"Понятно, что данные предварительные, и в дальнейшем будут даваться пересмотренные данные, будут доучитываться факторы, связанные с различные компонентами ВВП… Но наверное, такого рода разночтения возможны. Собственно говоря, мы видели и по данным Минэкономразвития в конце года, что были некоторые пересмотры прогноза на 2016 год", — сказал главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик, комментируя разницу в оценках Росстата и МЭР.

"Думаю, что разница в оценках будет сглаживаться в течение следующих нескольких месяцев по мере того, как уже будут поступать окончательные данные, в том числе, и с регионального уровня по основным компонентам ВВП", — добавил он.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что больше доверяет Росстату, высказав удивление, зачем Минэкономразвития

опубликовало свою оценку динамики экономики РФ за день до статистического ведомства.

Она затруднилась объяснить столь большой разрыв в оценках. Экономист предположила, что это может быть связано с таким показателем, как изменение материальных запасов и оборотных средств, которые учитываются в статистике поквартально, но не даются помесячно. "Поэтому… нет противоречия между переоценкой ВВП, если это за счет запасов сделано, и помесячной статистикой, которую Росстат давал до этого", — считает Орлова.

Ольга Стерина из "Уралсиб Кэпитал", напротив, заявила, что оценка Минэкономразвития в 0,6% спада ВВП гораздо ближе к прогнозу компании. "Данные Росстата несколько удивляют своим существенным снижением спада ВВП", — сказала она.

Без негатива в 2017 году

Аналитики при этом считают, что эффект "высокой базы" прошлых лет не помешает властям РФ в 2017 году достичь планов по росту экономики свыше 1%.

Официальный прогноз МЭР на этот год предполагает рост ВВП на 0,6% при цене на нефть в 40 долларов за баррель. Вариант прогноза "базовый плюс" со средней ценой нефти в 48 долларов за баррель предусматривает рост на 1,1%.

При этом в середине января первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что экономика РФ в этом году может вырасти на 2% при хорошем стечении обстоятельств. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, отметил, что такой рост возможен при условии отсутствия внешних шоков.

"Я думаю, что здесь ключевой вопрос не столько эффект базы, сколько то, насколько экономическая политика будет поддерживать экономический рост, какой будет внешний фон. Внешний фон сейчас улучшается, в последние месяцы действительно улучшился – и с точки зрения цен на нефть, и с точки зрения притока капитала. Я вижу вполне реалистичной цифру выше 1% при текущих условиях, при нынешних уровнях цен на нефть и при нынешнем внешнем фоне", — прокомментировал Лисоволик.

При этом, по его мнению, рост может быть и больше, если будут внутренние импульсы для него. "И в принципе, при достаточно позитивном

внешнем фоне мы можем увидеть больше пространства для маневра и с точки зрения снижения процентных ставок – это один из факторов, который может подстегнуть рост в течение года", — добавил он.

Полевой в показателе ВВП за 2016 год, превзошедшем ожидания, видит риски снижения текущих прогнозов ING на 2017 год с 1,7% из-за эффекта базы. "Тем не менее, мы сохраняем нашу общую оценку неизменной: растущее частное потребление и инвестиции будут стимулировать рост ВВП, а расширение экспортных поставок будет главным образом компенсироваться снижением импорта", — заметил аналитик.

Орлова также считает, что озвученные Росстатом цифры не исключают выхода на темпы роста РФ в 2017 году выше 1%. Citi же воспринял данные Росстата позитивно. "Таким образом экономика входит в 2017 год с сильным импульсом, и мы ожидаем, что рост в этом году снова будет выше ожидаемого", — говорят аналитики банка. Ожидания Citi по росту ВВП РФ на 2017 год составляют 2% при среднегодовых ценах на нефть в 57 долларов за баррель.