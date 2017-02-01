МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Иран планирует построить 12 новых нефтегазоперерабатывающих заводов, сообщает агентство MNA со ссылкой на заявление директора по корпоративному планированию и члена совета директоров Национальной иранской нефтеперерабатывающей и распределительной компании (NIORDC) Армана Могхадама (Arman Moghadam).

По его словам, на данный момент в стране работают девять нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с суммарной общей мощностью 1,73 миллиона баррелей, и в скором времени начнет функционировать завод Setare Khalij Fars Gas Condensates Refinery, мощность которого составляет 120 тысяч баррелей в сутки.

Могхадам также сообщил о начале операций по консолидации, оптимизации и совершенствованию производственных процессов на НПЗ "Абадан" с общей мощностью 210 тысяч баррелей в день. "В настоящее время 88 тысяч баррелей мазута производятся на НПЗ "Абадан" ежедневно", — приводит его слова агентство.

В мае министр нефти Ирана Бижан Зангане (Bijan Zanganeh) сообщил, что власти Ирана подписали с китайскими компаниями контракт на 1,5 миллиона евро на развитие "Абадана". Основная часть соглашения должна будет финансироваться китайской стороной, отметил тогда он.

В ноябре исполнительный директор NIORDC Аббас Каземи заявлял, что планируется запуск еще нескольких проектов нефтепереработки в Иране. В частности, к концу года по иранскому календарю, заканчивающемуся 20 марта, планируется ввести в эксплуатацию два нефтеперерабатывающих завода в Бендер-Аббасе и Лаване.

В это же время будет введена первая фаза другого крупного НПЗ — Persian Gulf Star Refinery, мощность которого составит 36 миллионов литров бензина в день, и в итоге Иран в 2017 году планирует впервые за 36 лет полностью отказаться от импорта бензина, также сказал Каземи.