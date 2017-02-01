МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Иран планирует построить 12 новых нефтегазоперерабатывающих заводов, сообщает агентство MNA со ссылкой на заявление директора по корпоративному планированию и члена совета директоров Национальной иранской нефтеперерабатывающей и распределительной компании (NIORDC) Армана Могхадама (Arman Moghadam).
Могхадам также сообщил о начале операций по консолидации, оптимизации и совершенствованию производственных процессов на НПЗ "Абадан" с общей мощностью 210 тысяч баррелей в день. "В настоящее время 88 тысяч баррелей мазута производятся на НПЗ "Абадан" ежедневно", — приводит его слова агентство.
В мае министр нефти Ирана Бижан Зангане (Bijan Zanganeh) сообщил, что власти Ирана подписали с китайскими компаниями контракт на 1,5 миллиона евро на развитие "Абадана". Основная часть соглашения должна будет финансироваться китайской стороной, отметил тогда он.
В это же время будет введена первая фаза другого крупного НПЗ — Persian Gulf Star Refinery, мощность которого составит 36 миллионов литров бензина в день, и в итоге Иран в 2017 году планирует впервые за 36 лет полностью отказаться от импорта бензина, также сказал Каземи.