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Экономика

На Сахалине семья взяла дальневосточные гектары на мини-зоопарк

07:2901.02.2017
(обновлено: 07:46 01.02.2017)
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Лошади. Архивное фото
© AFP 2017/ Joel Saget

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Сахалинец Сергей Сиговатов, его супруга и теща, увлекающиеся коневодством, подали коллективную заявку на получение "дальневосточного гектара", чтобы организовать занятия верховой ездой и открыть свой мини-зоопарк. Сиговатов рассказал РИА Новости о семейном увлечении лошадьми и о трудностях с освоением земли из-за ее категории.

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", когда любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

Борьба за землю

"Идея создания такого хозяйства пришла еще 8 лет назад, а инициатором была моя жена. Она этой сферой занималась, и я тоже в эту тему углубился. Позже мы пришли к выводу, что можно на этом сделать акцент: у нас это получается, мы знаем лошадей. И вот уже 7 лет боремся за то, чтобы иметь свою землю. Сначала пробовали получить землю по местной программе – когда находишь бесхозный участок и подаешь в администрацию документы. Но как только подавали заявку, у земли тут же находился покупатель", — рассказывает Сиговатов.

Дальний Восток. Архивное фото
© Fotolia/ Julia Mashkova
Сахалинец намерен создать грибную экоферму на "дальневосточном гектаре"

По его словам, теперь решили попробовать и с "дальневосточным гектаром".

"Нам нужна своя территория – у нас есть четыре лошади: орловский рысак, одна сахалинской породы – помесь — и 2 жеребенка. Их можно разводить. Пока они все вынуждены находиться на постое – мы арендуем для них территорию, поэтому нам нужна своя земля. Вообще на одну лошадь требуется 1 гектар земли", — говорит собеседник агентства.

Заявки на землю подавали он, его девушка – на данный момент уже жена – и ее мать. "То есть коллективная заявка от трех семей. Мама моей супруги также увлекается коневодством и будет участвовать в создании хозяйства", — рассказывает Сергей.

Не та категория

Участок выбрали в районе села Старорусского, которое находится в 25 километрах от Южно-Сахалинска. Изначально планировалось получить 3 гектара, но документы пришли на 2,5 гектара.

Дальний восток. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Жители российских городов занимают очередь за "дальневосточным гектаром"

"Пришлось "подписаться". Кроме того, выяснилось, что назначение земли попадает под категорию С1 (зоны сельхозугодий), то есть земля может использоваться только для покоса и выпаса, но не терпит вмешательства и возведения построек, которые нам нужны. Когда мы подавали заявку, специалисты сказали, что это не страшно, и что когда мы получим участок, можно будет подать заявление на изменение категории. Сегодня мы подаем заявление в комиссию, чтобы поменять назначение на С2 (для производственных объектов сельхозназначения с включением объектов производственной, социальной и инженерной инфраструктуры), но в комиссии у нас просят бизнес-план", — говорит Сиговатов.

Он отмечает, что для его создания нужны серьезные деньги. "Непонятно, зачем бизнес-план, когда по закону гектар может получить любой гражданин РФ, не обязательно предприниматель. Предварительно решения комиссии ждать около 2-3 месяцев, но, говорят, что могут и сразу отказать", — рассказывает собеседник.

По его словам, вокруг участка есть земли назначения С2 – там и фермеры, и селекционер – девушка разводит коней, на основании этого заявление и подается.

Зоопарк и безопасная верховая езда

Когда все вопросы с категорией земли разрешатся, семья планирует организовать небольшое подсобное хозяйство, куда туристы смогут приезжать, чтобы заниматься конным спортом и посещать мини-зоопарк.

Грибы шиитаке. Архивное фото
© Fotolia/ ais60
Грибной дальневосточный гектар. Приморец хочет выращивать шиитаке в лесу

"Вот у нас есть для обучения четыре подготовленные лошади, также мы хотим сделать мелкое подсобное хозяйство. Чтобы люди приезжали сюда, занимались спортивной ездой – то есть фитнес-туризм. Кроме того, хотим сделать контактный зоопарк. У нас уже есть бараны, хотим приобрести козочек, кроликов, перепелок", — делится планами Сиговатов.

По его словам, вся организация хозяйства может занять до 2 лет, а создавать его планируется своими силами. Землевладельцы рассчитывают, что на ферму сможет приезжать любой сегмент туристов – от россиян до японцев, которые часто посещают Сахалин.

"Вообще конюшни на Сахалине распространены достаточно обширно, но все в мелких форматах. Мы планируем подойти к этому проекту со всеми мерами техники безопасности, с обучением, "корочками", сертификатами и разрешениями. Мы хотим сделать верховую езду безопасной", — говорит Сиговатов.

Дальний восток. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Лыскин
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Получателям "дальневосточных гектаров" окажут новые меры поддержки

В 2016 году на Сахалине и Курилах в безвозмездное пользование выдали уже более 800 гектаров. В основном дальневосточников привлекают земли на юге Сахалина. В заявках чаще всего упоминаются территории Корсаковского, Анивского, Долинского, Холмского районов и Южно-Сахалинска.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, по итогам двух первых этапов реализации закона на "дальневосточный гектар" подано свыше 36 тысяч заявок. Дальневосточники получили более 4,8 тысячи участков, почти столько же находятся на стадии оформления. Безусловными лидерами по числу поданных заявок стали Республика Саха (Якутия), Приморский край, Сахалинская область.

Как получить гектар земли на Дальнем Востоке
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