Amazon намерена создать более двух тысяч новых рабочих мест в Кентукки

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon намерен создать более 2 тысяч новых рабочих мест в американском штате Кентукки, говорится в релизе компании.

В настоящее время штат компании в Кентукки насчитывает порядка 10 тысяч сотрудников, работающих полный рабочий день в 11 фулфилмент-центрах. "Сегодня компания объявила о создании новых рабочих мест и инвестициях в Кентукки, в планы входит строительство централизованного авиаузла для растущего парка грузовых самолетов Prime Air. Когда он откроется, компания рассчитывает создать более 2 тысяч новых рабочих мест", — сообщается в релизе.

Ранее в январе Amazon сообщила о планах нанять более 100 тысяч сотрудников в США на полный рабочий день в ближайшие полтора года. Таким образом, штат компании в США вырастет с 180 тысяч в 2016 году до более чем 280 тысяч человек к середине 2018 года.

О планах увеличить число сотрудников в США ранее также сообщал немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG. Компания инвестирует 8 миллиардов долларов в расширение своего бизнеса и создание новых рабочих мест в Соединенных Штатах.

Заявленная президентом США Дональдом Трампом налогово-бюджетная политика предполагает введение новых мер стимулирования экономики, в частности, увеличение бюджетных расходов и сокращение налогов, что должно способствовать ускорению инфляции и более быстрому повышению ставок ФРС США. Помимо этого Трамп обещал увеличить занятость в стране.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.