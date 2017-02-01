Получатели "дальневосточного гектара" смогут брать кредит под 8% годовых

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Фонд развития Дальнего Востока совместно с Почта Банком для владельцев "дальневосточного гектара" разрабатывают программу поддержки для приобретения товаров, необходимых для обустройства на полученной земле, под 8% годовых, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

По информации министерства, возможные меры поддержки получателей "дальневосточного гектара" представлены на сайте НаДальнийВосток.РФ, сейчас их 35. Это меры, связанные с возможностью получения гранта на ведение фермерства, квоты на древесину для строительства индивидуального жилого дома, микрозаймы, лизинг сельхозтехники и так далее.

Как подчеркнул глава Минвостокразвития Александр Галушка, перечень мер в зависимости от спроса будет расширяться. "По данным опроса, проведенного Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 47% потенциальных участников программы "дальневосточный гектар" не удовлетворены доступностью финансовых ресурсов для реализации проекта. В связи с этим Фонду развития Дальнего Востока было дано поручение проработать вопрос обеспечения финансовой поддержки для получателей гектара", – цитирует пресс-служба Галушку.

"В ближайшее время Фонд развития Дальнего Востока совместно с Почта Банком предложат получателям "дальневосточного гектара" программу поддержки, по которой можно будет приобрести товары, необходимые для обустройства на полученной земле (например, сруб для дачи, мелкую сельхозтехнику, теплицу) по кредитным ставкам на льготных условиях. Так, ставки по этой программе составят от 8% годовых, сроком до 5 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным ЦБ РФ, средняя ставка по кредитам наличными на срок свыше 1 года (без учета Сбербанка) в 2016 году составила 17,5% годовых.

"Для этой программы создается специализированная электронная площадка, что также способствует развитию электронной торговли и информационных технологий на Дальнем Востоке", – приводит пресс-служба слова Галушки.