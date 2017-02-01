Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля выросла на 10,4 доллара

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 февраля выросла на 10,4 доллара, до 89,5 доллара с 79,1 доллара за тонну в январе, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2016 года по 14 января 2017 года составила 52,53 доллара за баррель, или 383,5 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно новой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 февраля увеличилась до 13,9 доллара с 12 долларов за тонну в январе.

Пошлина на прямогонный бензин (нафту) выросла до 49,2 доллара с 43,5 доллара, на автомобильный (товарный) бензин — до 26,8 доллара с 23,7 доллара. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла увеличилась до 26,8 доллара с 23,7 доллара за тонну, на темные нефтепродукты без масел и кокса повысилась до 89,5 доллара с 79,1 доллара за тонну.

Пошлина на кокс увеличилась до 5,8 с 5,1 доллара за тонну.