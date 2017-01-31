Минсельхоз дал прогноз по экспорту пшеницы в 2017 году

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм. Россия в текущем году сохранит лидерство по экспорту пшеницы за счет рекордного урожая зерна 2016 года, сообщает Минсельхоз.

В 2016 году в России был собран рекордный урожай зерна в 119,1 миллиона тонн. Из них 73,3 миллиона тонн составила пшеница, что на 19% больше, чем в 2015 году.

"Основной объем пришелся на продовольственную пшеницу – 83%. Такой большой урожай позволит обеспечить внутренний рынок и сохранить мировое лидерство по экспорту", — сообщает министерство.

Россия впервые стала мировым лидером по экспорту пшеницы в 2016 году. Как сообщали РИА Новости в Российском экспортном центре, в календарном 2016 году экспорт пшеницы из России, по оценке, превысил 25 миллионов тонн, примерно на 14% превзойдя рекорд предыдущего года.

По данным Центра оценки качества зерна, ведущим импортером российского зерна является Турция: с 1 июля 2016 года по 16 января 2017 года поставки зерновых в страну составили 3,73 миллиона тонн. На втором месте — Египет (3,58 миллиона тонн), на третьем — Бангладеш (1,64 миллиона). В топ-10 покупателей зерна из РФ также входят Иран, Азербайджан, Ливан, Саудовская Аравия, Латвия, Нигерия и Марокко.