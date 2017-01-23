Крупнейшие платежные сервисы ограничивают сбор средств в политических целях

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости/Прайм. Крупнейшие платежные сервисы не позволяют сбор средств на кошелек в политических целях: соответствующие ограничения, обусловленные требованиями законодательства, существуют в пользовательских соглашениях Qiwi, PayPal и вскоре появится у "Яндекс.Денег", сообщили РИА Новости в компаниях.

Ранее в понедельник Глава "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный, заявлявший в декабре о готовности участвовать в президентских выборах, сообщил на своем сайте, что его соратник Леонид Волков получил письмо от "Яндекс.Денег" с просьбой в течение пяти дней прекратить использовать электронный кошелек для сбора средств на президентскую кампанию, в противном случае компания вынуждена будет прекратить исполнение договора в одностороннем порядке.

В письме, копия которого опубликована Навальным, говорится, что использование кошелька в обозначенных целях "может быть расценено регулятором, как противоречащее законодательству о выборах".

© AP Photo/ Paul Sakuma Платежная система PayPal

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В "Яндекс.Деньгах" РИА Новости подтвердили, что компания планирует изменить пользовательское соглашение с тем, чтобы ограничить сбор средств на кошелек в политических целях.

"Действительно, закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно — в противном случае компания несет комплаенс-риски. Заботясь о миллионах пользователей, мы должны минимизировать эти риски. Поэтому мы приняли решение изменить условия пользовательского соглашения и внести пункт, ограничивающий сбор средств на кошелек в политических целях", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Денег".

"Изменения будут размещены на сайте в ближайшие дни. С момента публикации это требование вступит в силу. Несогласие с изменением оферты, согласно п.12.4, означает отказ от использования кошелька. При этом фонд-юрлицо по-прежнему может использовать "Яндекс.Кассу" для сбора пожертвований от частных лиц в любых объемах", — уточнили в компании.

"Деятельность банков и НКО регулируется целым рядом законов, начиная от закона о банках и банковской деятельности, заканчивая множеством подзаконных актов", — напомнили "Яндекс.Деньги".

При этом в компании отметили, что ограничение по сбору средств в политических целях – стандарт для рынка электронных платежей.

Действительно, такие ограничения существуют в пользовательских соглашениях и других сервисов.

Так, согласно пользовательской оферте, размещенной на сайте Qiwi, пользователи не вправе использовать сервис для совершения любых операций, связанных с финансированием политической и общественной деятельности любых лиц, в том числе некоммерческих и общественных организаций, за исключением религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке.

"Оператор сервиса ("Киви Банк") вправе осуществить блокировку доступа к использованию сервиса и/или расторгнуть договор на использование сервиса при его использовании в нарушение данного пункта", — сказал РИА Новости директор по коммуникациям Qiwi Константин Кольцов.

"В период высокой политической активности усиливается мониторинг любых кошельков, используемых в целях сбора средств на не предусмотренную офертой деятельность. Компания самостоятельно осуществляет блокировку таких кошельков без предварительных указаний со стороны регулятора, руководствуясь пользовательской офертой", — добавил Кольцов.

При этом он подчеркнул, что платежный сервис "Visa QIWI Кошелек" не фигурирует в числе доступных способов сбора пожертвований на президентскую кампанию Алексея Навального.

Пользовательское соглашение PayPal также не позволяет сбор средств в политических целях. "Да, у нас есть соответствующие ограничения в наших юридических соглашениях: PayPal Россия не предоставляет возможность использовать услуги PayPal в целях финансирования или поддержки любой политической партии, политической организации или по политическим мотивам", — сказали в пресс-службе компании "PayPal Россия".