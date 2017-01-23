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Экономика

Крупнейшие платежные сервисы ограничивают сбор средств в политических целях

22:0223.01.2017
(обновлено: 22:31 01.02.2017)
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Сайт электронной платежной системы QIWI
© РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости/Прайм. Крупнейшие платежные сервисы не позволяют сбор средств на кошелек в политических целях: соответствующие ограничения, обусловленные требованиями законодательства, существуют в пользовательских соглашениях Qiwi, PayPal и вскоре появится у "Яндекс.Денег", сообщили РИА Новости в компаниях.

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Ранее в понедельник Глава "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный, заявлявший в декабре о готовности участвовать в президентских выборах, сообщил на своем сайте, что его соратник Леонид Волков получил письмо от "Яндекс.Денег" с просьбой в течение пяти дней прекратить использовать электронный кошелек для сбора средств на президентскую кампанию, в противном случае компания вынуждена будет прекратить исполнение договора в одностороннем порядке.

В письме, копия которого опубликована Навальным, говорится, что использование кошелька в обозначенных целях "может быть расценено регулятором, как противоречащее законодательству о выборах".

© AP Photo/ Paul Sakuma
Платежная система PayPal

Никакой политики

В "Яндекс.Деньгах" РИА Новости подтвердили, что компания планирует изменить пользовательское соглашение с тем, чтобы ограничить сбор средств на кошелек в политических целях.

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"Действительно, закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно — в противном случае компания несет комплаенс-риски. Заботясь о миллионах пользователей, мы должны минимизировать эти риски. Поэтому мы приняли решение изменить условия пользовательского соглашения и внести пункт, ограничивающий сбор средств на кошелек в политических целях", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Денег".

"Изменения будут размещены на сайте в ближайшие дни. С момента публикации это требование вступит в силу. Несогласие с изменением оферты, согласно п.12.4, означает отказ от использования кошелька. При этом фонд-юрлицо по-прежнему может использовать "Яндекс.Кассу" для сбора пожертвований от частных лиц в любых объемах", — уточнили в компании.

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"Деятельность банков и НКО регулируется целым рядом законов, начиная от закона о банках и банковской деятельности, заканчивая множеством подзаконных актов", — напомнили "Яндекс.Деньги".

При этом в компании отметили, что ограничение по сбору средств в политических целях – стандарт для рынка электронных платежей.

© РИА Новости
Сайт "Яндекс.Деньги"

Действительно, такие ограничения существуют в пользовательских соглашениях и других сервисов.

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Так, согласно пользовательской оферте, размещенной на сайте Qiwi, пользователи не вправе использовать сервис для совершения любых операций, связанных с финансированием политической и общественной деятельности любых лиц, в том числе некоммерческих и общественных организаций, за исключением религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке.

"Оператор сервиса ("Киви Банк") вправе осуществить блокировку доступа к использованию сервиса и/или расторгнуть договор на использование сервиса при его использовании в нарушение данного пункта", — сказал РИА Новости директор по коммуникациям Qiwi Константин Кольцов.

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© РИА Новости. Илья Питалев
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"В период высокой политической активности усиливается мониторинг любых кошельков, используемых в целях сбора средств на не предусмотренную офертой деятельность. Компания самостоятельно осуществляет блокировку таких кошельков без предварительных указаний со стороны регулятора, руководствуясь пользовательской офертой", — добавил Кольцов.

При этом он подчеркнул, что платежный сервис "Visa QIWI Кошелек" не фигурирует в числе доступных способов сбора пожертвований на президентскую кампанию Алексея Навального.

Пользовательское соглашение PayPal также не позволяет сбор средств в политических целях. "Да, у нас есть соответствующие ограничения в наших юридических соглашениях: PayPal Россия не предоставляет возможность использовать услуги PayPal в целях финансирования или поддержки любой политической партии, политической организации или по политическим мотивам", — сказали в пресс-службе компании "PayPal Россия".

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Экономика
Обсуждение
7 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Vlad Yaroslavskiy
    Всё правильно. Финансирование для политических целей должно быть прозрачным, как и во всех цивилизованных странах, уважающих свои национальные интересы. В противном случае, нет смысла принимать законы об НКО и пр., если можно будет запросто, представителей очередной болотной, через электронные кошельки финансировать, типа пожертвований от граждан всей страны. Вряд-ли кому-то в Штатах удастся нонейм, через электронку, бабло в политических целях перевести. Там ещё и на нары загремишь ха такие переводы. А у нас гражданин сразу-же сопли пустил, как только эту лазейку прикрыли. Хотя ещё непонятно чей он гражданин, т.к. с жалобами на россиян обращался к руководству другой страны. Наверное потому, что ему ближе другая Родина, он считает необязательным исполнение Законов России, в соответствии с которыми и действует Яндекс.
    22:45
    23.01.2017
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  • Andrey Minin в ответ пользователю Vlad Yaroslavskiy(показатьскрыть)
    Vlad Yaroslavskiy, Чаушеску тоже надеялся править вечно. Чем все это закончилось, читайте учебники по истории.
    21:50
    25.01.2017
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  • Алексей Репин
    Законы России позволяют только стать президентом тем кто украл из казны,а на добровольные деньги граждан не позволительно?Это круче чем возбуждение уголовного дела за обращении в прокуратуру.Путин от такого еще не устал возмущаться? Или он так все поставил?
    22:19
    23.01.2017
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  • Vlad Yaroslavskiy
    Всё правильно. Финансирование для политических целей должно быть прозрачным, как и во всех цивилизованных странах, уважающих свои национальные интересы. В противном случае, нет смысла принимать законы об НКО и пр., если можно будет запросто, представителей очередной болотной, через электронные кошельки финансировать, типа пожертвований от граждан всей страны. Вряд-ли кому-то в Штатах удастся нонейм, через электронку, бабло в политических целях перевести. Там ещё и на нары загремишь ха такие переводы. А у нас гражданин сразу-же сопли пустил, как только эту лазейку прикрыли. Хотя ещё непонятно чей он гражданин, т.к. с жалобами на россиян обращался к руководству другой страны. Наверное потому, что ему ближе другая Родина, он считает необязательным исполнение Законов России, в соответствии с которыми и действует Яндекс.
    22:45
    23.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • vablochin в ответ пользователю Алексей Репин(показатьскрыть)
    Алексей Репин, законы России принимает не ВВ
    22:55
    23.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Motorhead Ace of spades
    Овальный обломался. Плачет.
    00:46
    24.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • siv
    так а биткоины для чего?
    08:52
    24.01.2017
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  • Andrey Minin в ответ пользователю Vlad Yaroslavskiy(показатьскрыть)
    "Финансирование для политических целей должно быть прозрачным, как и во всех цивилизованных странах..."
    То есть из бюджета? Я понимаю, конечно, что слово "Навальный" для некоторых как красная тряпка, но... думайте, что пишете.
    13:46
    24.01.2017
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  • Vlad Yaroslavskiy в ответ пользователю Andrey Minin(показатьскрыть)
    Andrey Minin, А под словом "прозрачным" на ум Вам больше ничего не приходит, кроме бюджета? Тогда поясню, что такое прозрачность, если Вы такой-же безграмотный, как Навальный. Прозрачность - это когда человек, для которого Навальный является кумиром, переводит деньги на его счёт открыто (через любой банк, пластиковую карточку и пр.), то есть когда с кумира, отправляющего на счёт кандидата 1 млн. долларов, можно было-бы спросить об источнике появления у него 1 млн. долларов. Вы же за Родину наверняка радеете и не хотите, чтобы люди получали деньги из посольства США и через электронный кошелёк переводили эти деньги на финансирование цветных революций в России. Обывателю, влюблённому в Навального, не составит особого труда перевести ему деньги на его счёт в банке открыто. Чего вдруг Навальный задёргался, ему и его соратникам никто не препятствует получать деньги из открытых источников, а не из однодневок электронных кошельков. Думайте, что пишите.
    16:46
    24.01.2017
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  • Andrey Minin в ответ пользователю Vlad Yaroslavskiy(показатьскрыть)
    Vlad Yaroslavskiy, хватит демагогией заниматься. Не читал аргументов Навального, но сильно сомневаюсь, что он против "прозрачного перевода денег". Как раз и "безграмотному" понятно, что все ограничения в нашей стране создаются только с одной целью - продлить век "кремлевского сидельца" до бесконечности.
    И да, спасибо за "такого же безграмотного, как Навальный".
    00:03
    25.01.2017
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  • Vlad Yaroslavskiy в ответ пользователю Andrey Minin(показатьскрыть)
    Andrey Minin, Демагогией как раз Вы занимаетесь, не разбираясь в сути вопроса, не читая аргументов Навального. Не мешало бы, прежде чем пустословием заниматься, чуток соображать научиться и разбираться по существу. А кремлёвский "сиделец" будет на посту вечно, пока у него в конкурентах национал-предатели, стучащие на своих граждан в зарубежные посольства. В России, предатели интересов Государства, никогда не пройдут во власть. Максимум 1,5% голосов наберёт, как бы Вы не выпрыгивали из штанишек.
    00:27
    25.01.2017
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  • uthlf16031 в ответ пользователю Andrey Minin(показатьскрыть)
    Andrey Minin, Уважаемый, может Вам сначала лучше текст статьи почитать. Вроде всё понятно из текста. Яндекс работает в соответствии с Законами РФ. Если Навального не устраивают Законы страны проживания, то может ему лучше в Лондон податься. Я не понимаю, чего он хочет, может чтобы для него лично исключение в Законе сделали? Я не слышал ни разу, от Явлинского или от Касьянова и других руководителей оппозиции, чтобы их не устраивали ограничения в работе электронных кошельков. Вместо того, чтобы заниматься демагогией, аргументируйте пожалуйста, почему только Навального это не устраивает?
    01:08
    25.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Andrey Minin в ответ пользователю Vlad Yaroslavskiy(показатьскрыть)
    Vlad Yaroslavskiy, Чаушеску тоже надеялся править вечно. Чем все это закончилось, читайте учебники по истории.
    21:50
    25.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Andrey Minin в ответ пользователю uthlf16031(показатьскрыть)
    uthlf16031, в том-то и дело, что по закону им предъявить нечего. Можно только по понятиям, чем и занимается наш доблестный гарант и его окружение.
    21:55
    25.01.2017
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