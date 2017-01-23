Крупнейшие платежные сервисы ограничивают сбор средств в политических целях

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости/Прайм. Крупнейшие платежные сервисы не позволяют сбор средств на кошелек в политических целях: соответствующие ограничения, обусловленные требованиями законодательства, существуют в пользовательских соглашениях Qiwi, PayPal и вскоре появится у "Яндекс.Денег", сообщили РИА Новости в компаниях.
В письме, копия которого опубликована Навальным, говорится, что использование кошелька в обозначенных целях "может быть расценено регулятором, как противоречащее законодательству о выборах".
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В "Яндекс.Деньгах" РИА Новости подтвердили, что компания планирует изменить пользовательское соглашение с тем, чтобы ограничить сбор средств на кошелек в политических целях.
"Изменения будут размещены на сайте в ближайшие дни. С момента публикации это требование вступит в силу. Несогласие с изменением оферты, согласно п.12.4, означает отказ от использования кошелька. При этом фонд-юрлицо по-прежнему может использовать "Яндекс.Кассу" для сбора пожертвований от частных лиц в любых объемах", — уточнили в компании.
При этом в компании отметили, что ограничение по сбору средств в политических целях – стандарт для рынка электронных платежей.
Действительно, такие ограничения существуют в пользовательских соглашениях и других сервисов.
"Оператор сервиса ("Киви Банк") вправе осуществить блокировку доступа к использованию сервиса и/или расторгнуть договор на использование сервиса при его использовании в нарушение данного пункта", — сказал РИА Новости директор по коммуникациям Qiwi Константин Кольцов.
При этом он подчеркнул, что платежный сервис "Visa QIWI Кошелек" не фигурирует в числе доступных способов сбора пожертвований на президентскую кампанию Алексея Навального.
Пользовательское соглашение PayPal также не позволяет сбор средств в политических целях. "Да, у нас есть соответствующие ограничения в наших юридических соглашениях: PayPal Россия не предоставляет возможность использовать услуги PayPal в целях финансирования или поддержки любой политической партии, политической организации или по политическим мотивам", — сказали в пресс-службе компании "PayPal Россия".