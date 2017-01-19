Квартиры со звездочкой: Сбербанк занялся ипотекой на апартаменты

Сбербанк официально запустил программу ипотечного кредитования на покупку строящихся апартаментов. Сама возможность купить такое жилье в ипотеку не нова – программы кредитования за последние пару лет появились во многих банках. Однако государственная структура присоединилась к ним только сейчас.

Апартаменты – относительно новый вид недвижимости со своими минусами, которые отпугивают приличную часть покупателей. Так, например, в них нельзя прописаться, так как государство относит такие помещения к нежилому фонду. По этой же причине выше размер коммунальных платежей и налога на недвижимость. Впрочем, для клиентов, которых не волнует вопрос прописки, предложение довольно выгодное: стоимость апартаментов среднего класса на 15-20% ниже, чем цена подобных квартир.

Апартаменты пользуются довольно высоким спросом, особенно в Москве – 30% из столичных сделок с недвижимостью занимает покупка такого типа недвижимости, отмечает региональный директор по развитию бизнеса Colliers International Владимир Сергунин. Причем, по словам руководителя ипотечного центра Est-a-Tet Алексея Новикова, еще два-три года назад граждане мало понимали, что такое апартаменты – их продажи были ниже примерно в 2 раза. Сегодня те из клиентов, которым не нужно переживать из-за регистрации, чаще всего выбирают как раз апартаменты – не только из-за цены, но и из-за того, что на рынке стало появляться все больше интересных и необычных проектов.

Именно растущий спрос "на этот вид объектов недвижимости как со стороны наших клиентов, так и со стороны контрагентов" подвигнул Сбербанк запустить новую программу, отмечают в банке.

Больше клиентов — выше цены

Предложения по ипотеке на покупку апартаментов стали активно появляться в банках с 2014 года. Подобные программы есть в большинстве финансовых институтов, среди которых — "Открытие", "Абсолют банк", "Бин-Банк", "Уралсиб" и другие. Поэтому ничего удивительного в том, что Сбербанк пошел по тому же пути, нет, уверен Владимир Сергунин. "Это логичный шаг, нельзя умалчивать об этом рынке или говорить, что это отели с правом проживания в них — это такие же квартиры, которые люди просто покупают дешевле", — отмечает он.

Выход госбанка на рынок апартаментов будет стимулировать рынок и привлекать на него больше клиентов, поскольку в сознании людей "там, где Сбербанк, — там гарантии", отмечает Алексей Новиков. Кроме того, условия Сбербанка могут быть чуть выгоднее, чем у конкурентов, предполагает директор по продажам Kalinka Group Дмитрий Железнов.

Сегодня на кредитование апартаментов госбанк предлагает ставку от 11,5% до 13%. По словам Железнова, это "в целом, неплохие условия".

"С другой стороны, Сбербанк не всегда оперативно рассматривает документы, и процессы там нередко затягиваются, к этому нужно быть готовым", — отмечает он.

Впрочем, сильного увеличения продаж апартаментов ждать не стоит. Вряд ли при этом упадет и уровень продаж стандартных квартир, уверены эксперты. "У каждого из этих видов недвижимости свой покупатель, вряд ли стоит ждать их перераспределения", — предполагает Алексей Новиков.

© Фото: предоставлено пресс-службой компнаии "Галс-Девелопмент" В жилом комплексе "Сады Пекина" на Маяковке реализовано 50% апартаментов

А вот чего стоит ждать из-за прихода на ипотечный рынок такого крупного игрока, так это роста стоимости самих апартаментов. Но он будет несущественным, успокаивает Владимир Сергунин: разница в цене между квартирами и апартаментами может сократиться максимум на 5%.

Сближение до исчезновения

Тот факт, что ипотеку на покупку апартаментов теперь можно получить в государственном банке, скорее всего, ускорит приближение условий жизни в апартаментах к условиям жизни в обычных квартирах, сходятся во мнении эксперты. В частности, возможно, в таких помещениях разрешат регистрироваться – такой вопрос уже прорабатывается в правительстве.

"Разговоры о регистрации идут уже много лет, и мы рассчитываем на то, что апартаменты все-таки приравняют к квартирам, но с учетом механизма принятия законов и процесса их рассмотрения, думаю, что процесс может растянуться еще не на один год", — опасается Дмитрий Железнов.

Впрочем, подчеркивает Алексей Новиков, при большом желании граждане могут самостоятельно перевести свои апартаменты из нежилого фонда в жилой – этим уже занимаются многие собственники, а застройщики им в этом помогают. Он тоже не исключает, что разницы между апартаментами и квартирами в скором времени может не стать. Однако в таком случае и стоимость обоих типов недвижимости не будет отличаться друг от друга, а само существование такого вида жилья, как апартаменты, не будет иметь смысла, опасается Владимир Сергунин.

Такое понятие, как апартаменты, действительно может вовсе исчезнуть, если сблизить его с понятием обычной квартиры. Однако Новиков предполагает, что в таком случае на рынке появится какой-то новый тип недвижимости со своими плюсами и минусами.