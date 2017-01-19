Президент РОАД: продажи автомобилей в 2017 г могут вырасти на 5%

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Продажи автомобилей в 2017 году могут увеличиться на 5%, но при условии сохранения господдержки и стабильности рыночной конъюнктуры, сообщил в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

"По данным Ассоциации европейского бизнеса за 2016 год в РФ продано 1,42 миллиона новых автомобилей. Продажа машин с пробегом в прошлом году составила 5,19 миллиона единиц. Отложенный спрос рынка составил 1,5 миллиона единиц. В наступившем году мы ожидаем рост продаж автомобилей — как новых, так и с пробегом — на 5%", — сказал Мосеев.

По данным РОАД, в 2016 году резко увеличилась доля официальных дилеров в продажах машин с пробегом, и в этом году такая тенденция сохранится.

Среди эффективных госпрограмм по реализации автомобилей президент РОАД назвал программу субсидирования автокредитов с целью поддержки российского автопрома, льготный лизинг, а также утилизацию автомобилей по системе trade-in. Наиболее эффективной мерой господдержки, по словам Мосеева, стало субсидирование кредитных ставок. "Мы надеемся, что эта госпрограмма будет работать весь этот год, так как она оправдала себя", — подчеркнул он.

Мосеев добавил, что в этом году РОАД планирует развивать Национальную базу данных по автомобилям, создать филиалы в регионах по всей стране. Также ассоциация занимается лоббированием интересов официальных автодилеров в госструктурах и общественных организациях, ведет активную работу по внесению предложений в целях совершнествования законодательства по ОСАГО и намерена запустить онлайн-проект по созданию единого источника информации по истории автомобилестроения.