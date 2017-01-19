Сербия и Болгария подписали меморандум о строительстве газопровода

БЕЛГРАД, 19 янв – РИА Новости. Сербия и Болгария подписали меморандум о строительстве между двумя государствами интерконнектора (соединительного газопровода — ред.), передает информагентство Танюг из Софии.

Документ в четверг подписали министр энергетики Сербии Александар Антич и его болгарская коллега Теменужка Петкова.

"Это дает нашим двум странам возможность иметь контакт с источниками снабжения газом и с другой стороны, то есть из "Южного коридора", а также с терминалами, которые будут построены в Греции, прежде всего с терминалом Александропулис", — цитирует агентство министра Антича.

По его словам, если удастся создать эффективную межсистемное газовое соединение между Сербией, Болгарией и Грецией, это будет иметь большое значение для энергообеспечения всей юго-восточной Европы.

Согласно плану, газопровод из Болгарии в Сербию протяженностью 105 километров начнут строить в 2018 году, а в 2020 году он должен быть запущен в эксплуатацию. Стоимость сербского участка составляет около 80 миллионов евро. По словам Петковой, которые приводит Танюг, Болгария уже получила 45 миллионов евро на реализацию проекта от Евросоюза и рассчитывает в 2017 году перейти на финансирование из IPA фондов ЕС.

Ранее сообщалось, что мощность интерконнектора составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год, что сопоставимо с потребностями всей Сербии, а полная стоимость проекта, включая терминалы в Болгарии для поставок сжиженного газа из Греции, достигнет 2,2 миллиарда евро.