Шувалов: правительство не разделяет оптимизма в вопросе отмены санкций

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ не столь оптимистично, как бизнес, ожидающий отмены санкций с приходом новой администрации США, власти продолжают работать исходя из того, что санкции будут продолжаться, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы планируем повестку из того, что санкции будут продолжаться. Если они будут отменены, это улучшит ситуацию", — сказал Шувалов.

Ранее в ходе этой дискуссии глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил надежду на то, что новая администрация США способна начать дискуссию о снятии санкции с РФ.

"Поскольку я в правительстве, то вот такой позитивный настрой, который демонстрирует Кирилл Дмитриев, я не могу разделить. Может быть, рынок рассчитывает, что будут лучше отношения с США, и так далее. Мы в своей работе исходим из того, что могут быть по-прежнему достаточно жесткие внешние условия", — сказал Шувалов. Он признал, что в ЕС существует большое количество публичных спекуляций по поводу возможной несогласованности действий отдельных стран ЕС в отношении РФ, в частности, по поводу того, что какая-то из стран может начать процедуру отмены санкций.

"Российская Федерация — это я могу вам точно сказать — никогда не была заинтересована в том, чтобы между европейскими странами был какой-то разлад. Мы заинтересованы в единой сильной Европе, и в том числе достаточно сложно наблюдаем и Brexit", — сказал Шувалов.

"Мы выступаем за то, чтобы Евросоюз был достаточно единодушным. Потому что, если немножко дальше посмотреть, а не только сегодняшним днем, то конечно, нам нужен серьезный с сильными институтами партнер. И конечно, нам не нужны здесь никакие трещины между странами-участницами ЕС", — подчеркнул он.