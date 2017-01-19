Шувалов заявил, что рост экономики в 2% является низким для России

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости/Прайм. Рост экономики РФ на уровне 2% является низким для России, власти готовят план мер для его ускорения, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Он отметил, план правительства по структурным реформам будет представлен в мае. В нем будут указаны основные препятствия для более быстрого роста российской экономики и необходимые действия на ближайшие годы.

"Конечно, мы смотрим на перспективу не только ближайшего года, а чтобы вот эту тенденцию к росту сделать устойчивой и перейти от роста 2% к более каким-то для нас приемлемым цифрам. Мы считаем, что 2% для России рост достаточно низкий", — сказал Шувалов, выступая на Всемирном экономическом форуме.

На данный момент нужна ответственная макроэкономическая политика и правительство не отступится от этой линии, заявил он, несмотря на возможную "болезненность" действий.

"Что выходит на первое место сейчас, в настоящий момент? Мы должны быть очень последовательными, не совершать никаких ошибок для того, чтобы этот рост споткнулся. Для этого нам нужна очень ответственная макроэкономическая политика. Мы ее проводим. Ошибок здесь мы не совершали, как это видно сейчас, и совершать не собираемся. Это будет болезненно, но мы будем эту линию проводить очень твердо", — заявил он.