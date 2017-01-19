Фонд научно-технологического развития будет создан в Югре

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Решение о создании регионального Фонда научно-технологического развития принято в четверг на заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

В ведомстве заявили, что такое решение обусловлено тем, что в Югре существует необходимость создания инфраструктуры по реализации национальной технологической инициативы и решения задач по развитию экономики нового технологического поколения, поставленной в декабрьском послании президента РФ Владимира Путина.

"Самое важное — это выстроить образовательное и технологическое ядро развития экономики. Сейчас в Югре существуют все предпосылки для создания такого "инновационного лифта", — приводят в департаменте слова главы региона Натальи Комаровой, отмечая, что одним из верхних уровней такого "лифта" станет проектируемый инновационно-образовательный центр в Сургуте, сопровождением создания которого, в том числе, займется новый фонд.

В правительстве региона также озвучили цели Фонда научно-технологического развития, среди которых организация и консолидация всех заинтересованных образовательных организаций, а также содействие органам государственной власти ХМАО в реализации научно-технической политики.

К реализации проекта по созданию инновационно-образовательного комплекса в Сургуте региональные власти планируют приступить в следующем году. Предварительная стоимость строительства объекта превышает 47 миллиардов рублей. Кампус будет призван обеспечить концентрацию интеллектуального потенциала, современную научно-образовательную инфраструктуру с дальнейшей коммерциализацией научно-исследовательских проектов. На данный момент формируется пул инвесторов данного проекта.

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