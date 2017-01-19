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Экономика

Дмитриев: деловой туризм может приносить РФ более 500 млн долларов в год

17:4419.01.2017
(обновлено: 17:48 19.01.2017)
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Табличка на здании Торгово-промышленной палаты РФ. Архив
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Конгрессно-выставочная деятельность может приносить России более 500 миллионов долларов в год при условии создания условия для развития делового туризма, сообщил вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев.

Он выступил на заседании комитета ТПП по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в рамках проходящего в Санкт-Петербурге ежегодного Евразийского форума ивент-индустрии EFEA 2017.

Дмитриев обратил внимание участников, что Россия пока серьезно уступает по вкладу индустрии делового туризма в ВВП.

"У нас она составляет менее 0,5% от ВВП, тогда как в странах, которые успешно занимаются выставочно-конгрессной деятельностью, — от 1,5% и выше. Нам нужно еще много сделать для координации тех направлений, которые обеспечивают пребывание делового туриста необходимым сервисом. С точки зрения международных экспертов потенциал конгрессной деятельности в нашей стране значителен. По их оценкам, конгрессная деятельность может приносить более 500 миллионов долларов в год",  — приводит слова Дмитриева пресс-служба АО "Экспоцентр".

Генеральный директор ЦВК “Экспоцентр” Сергей Беднов. Архив
© Фото: предоставлено ЦВК "Экспоцентр"
Беднов: роль выставок в продвижении несырьевого экспорта растет
Вице-президент ТПП добавил, что около 80% конгрессно-выставочных мероприятий приходятся сейчас на Москву и Санкт-Петербург, поэтому одной из важнейших задач становится развитие региональных возможностей.  "Тут особенно полезно будет государственно-частное партнерство, когда на паритетных началах строятся экспоцентры и конгрессная инфраструктура", — полагает Дмитриев.

В этой связи он поднял вопрос организации Российского конгрессного бюро, которое могло бы обеспечить координацию этой деятельности в регионах.

В свою очередь, председатель Комитета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Сергей Беднов  отметил, что рынок выставочных услуг тесно связан с туристической инфраструктурой городов и регионов — гостиничной, транспортно-логистической, ресторанной, развлекательной, информационной.

"Во всем мире строительство современных площадок идет по пути создания многофункциональных комплексов, включающих в себя бизнес-центры, бизнес-отели, богатую досугово-развлекательную инфраструктуру.  Эта тенденция тесно связана с индустрией деловых встреч, получившей бурное развитие", — процитировали в пресс-службе слова Беднова.

По его мнению, условиями для роста выставочно-конгрессной индустрии в России являются  устранение территориальных диспропорций в организации международных выставок путем проведения мероприятий в стратегически важных регионах страны и создание в регионах соответствующей базы выставочной деятельности с учетом их отраслевой и туристической специфики. Также необходимо предоставить выставочным организациям льготные условия исчисления и уплаты налога на имущество, земельного налога и арендной платы за землю, оказывать государственную поддержку российским международным выставкам и их организаторам.

Начальник отдела выставок департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга РФ Сергей Селиванов напомнил на заседании, что министерство определило более 250 мероприятий, как в России, так и за рубежом, которым будет оказана организационно-информационная поддержка.

"Что касается мер финансовой поддержки несырьевого экспорта, которые мы сейчас реализуем в части развития выставочно-конгрессной индустрии, то правительством утвержден перечень выставок, на которые выделяются денежные средства для организации коллективных экспозиций", — цитирует пресс-служба "Экспоцентра" слова Селиванова.

 

 

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