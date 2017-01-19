Шувалов рассчитывает на приток иностранных инвестиций в экономику России

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости/Прайм. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рассчитывает, что в самое ближайшее время начнется приток иностранных инвестиций в экономику РФ.

"Мы готовы к тому, что вот-вот начнется серьезное движение иностранных инвестиций", — сказал Шувалов, выступая на дискуссии, посвященной экономике РФ, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Шувалов напомнил, рост российской экономики начался в конце прошлого года и по итогам текущего года может составить от 1% до 2%.

Он отметил, что Россия прошла достаточно жесткий период, когда существовали и внешние, и внутренние шоки.

"В целом, ситуация выглядит достаточно здоровой и, если говорить откровенно, мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного пузыря, ни на одном рынке — ни на рынке недвижимости, ни на фондовом рынке, нигде", — добавил Шувалов.