Apple снизила цены в России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Компания Apple снизила цены на свои устройства в российском интернет-магазине Apple Store.

Так, флагманский смартфон iPhone 7 с объемом памяти 32 Гб, который ранее стоил 56,99 тысячи рублей, подешевел до 52,99 тысячи. iPhone 7 с памятью 128 Гб, цена которого составляла 65,99 тысячи рублей, теперь обойдется российским покупателям в 60,99 тысячи рублей. На устройство с памятью 256 Гб цену снизили с до 74,99 тысячи рублей до 68,99 тысячи.

Стоимость самого дешевого iPad Air 2 с памятью 32 Гб без поддержки LTE снизилась до 29,99 тысячи рублей с 32,99 тысячи. iPad Air 2 с памятью 128 Гб и поддержкой LTE подешевел до 46,99 тысячи рублей. Кроме того, снизились цены на iPad Pro (от пяти до десяти тысяч рублей), iPad mini 4 (на три-четыре тысячи рублей), iPad mini 2 (на две тысячи).

Ранее Apple заявляла, что компания формирует цены в своем интернет-магазине в каждой стране в зависимости от разных факторов, в числе которых курс обмена валют, местные законы на импорт товаров, бизнес-практика и налогообложение. Эти условия отличаются для разных территорий и могут меняться с течением времени.