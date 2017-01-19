Медведев награждает правительственными премиями лидеров в области качества

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручает премии правительства РФ представителям одиннадцати предприятий, отмеченных за достижения в области качества на российском рынке.

Церемония награждения проходит в Доме приемов правительства в Москве. Среди победителей отбора традиционно крупный и малый бизнес, организации социальной и экономической сферы, промышленники.

Лауреатами 2016 года стали петербургская биотехнологическая компания BIOCAD, специализирующаяся на производстве фармпрепаратов для лечения рака, ВИЧ и аутоимунных заболеваний, "Адмиралтейские верфи" из Санкт-Петербурга, Волжский трубный завод, нижнекамское нефтеперерабатывающее предприятие "ТАНЕКО", севастопольский туроператор "Черномор", железногорский Горно-химический комбинат, управляющая компания "Содружество" (г. Светлый Калининградской области), ТаграС- РемСервис" (Альметьевск),Московский энергетический институт, Свердловский областной медицинский колледж и Томский политехнический университет.

По итогам анализа статистических данных о производственном потенциале, количеству и качеству поданных заявок, числу лауреатов и дипломантов премии был определен топ-10 российских регионов, ориентированных на выпуск качественной продукции. Первые места в рейтинге заняли Татарстан, Москва и Московская область, а также Краснодарский край.

Премия была учреждена в 1996 году и присуждается ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Премия является крупнейшим общенациональным проектом в области менеджмента качества в России. Совет по присуждению премий в области качества возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров.