ЦБ начал проверку в алтайском Тальменка-банке

БАРНАУЛ, 19 янв — РИА Новости. Банк России начал проверку в алтайском Тальменка-банке, где накануне были приостановлены операции по счетам клиентов, но офисы работают в консультативном режиме сообщил РИА Новости представитель ЦБ.

"ЦБ проводит в банке инструкционную проверку, офисы банка продолжают работать в консультативном режиме", — сказал собеседник агентства.

Тальменка-банк ранее приостановил проведение всех операций клиентов. Связаться с руководством банка не удалось, однако автоответчик филиала предупреждает клиентов о некой информационной атаке на банк.

Сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в этом банке на 1 декабря 2016 года составила 1,2 миллиарда рублей. Если наступит страховой случай, то выплаты Агентства по страхованию вкладов могут составить около 1 миллиарда рублей, прогнозирует начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Убыток банка за 11 месяцев 2016 года составил 39,1 миллиона рублей. У банка в Крыму действуют 4 кредитно-кассовых офиса: в Севастополе, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. Банк попал из-за этого под санкции Украины.

Совладельцами банка являются девять физлиц, в том числе, член совета директоров банка Константин Федоряк (владеет 9,9% капитала банка), который также занимает пост начальника контрольно-ревизионного управления ФГКУ "Росгранстрой" — структуры Министерства транспорта РФ. По данным РИА Рейтинг, Тальменка-банк занимал по итогам первых трех кварталов 2016 года 429-е место в банковской системе РФ с активами в размере 2,36 миллиарда рублей. Население хранит в банке 1,1 миллиарда рублей.