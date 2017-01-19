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Экономика

Банковское сообщество спорит о переводе бюджетных выплат на карты "Мир"

Тема:
Главное за 19 января 2017 года (15)
14:4619.01.2017
(обновлено: 19:16 19.01.2017)
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Презентация платежной карты Мир. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Планируемый обязательный перевод работников бюджетной сферы РФ и получателей социальных пособий и выплат на карту национальной платежной системы "Мир" вызвал протест у Сбербанка и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), вставших на защиту конкуренции. Однако глава "Национального платежного совета" Алма Обаева считает, что картам "Мир" на начальном этапе нужны преференции, чтобы занять нишу на рынке.

Презентация платежной карты Мир. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Карты "Мир" отъели часть российского пирога у Visa и Mastercard

В конце декабря депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Юрий Олейников и Олег Николаев внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, в частности, перевод российскими банками всех расчетов бюджетников и получателей социальных выплат в РФ до 1 января 2018 года на карту национальной платежной системы "Мир".

Такая законодательная инициатива вызвала неоднозначную реакцию на платежном рынке. Яркими противниками этой идеи выступили ФАС РФ и Сбербанк. По их мнению, такая норма закона нарушает принципы здоровой конкуренции и ущемляет права граждан.

"Если возникают любые преференции для любой системы, это приводит к повышению стоимости услуг и к падению качества. Поэтому я думаю, что, на самом деле, очень важно сохранить равенство условий конкуренции", — прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф журналистам.

© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Первые карты национальной платежной системы "Мир"

Вместе с тем, в ФАС сообщили, что уже отправили в ЦБ заключение по данному законопроекту о том, что его принятие может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан.

Между тем, Обаева из "Национального платежного совета" признала точку зрения банков справедливой, однако отметила, что без соответствующих преференций картам "Мир" не удастся занять свою нишу на рынке.

"Банкам следовало бы написать не о том, чтобы отменить обязательное требование по переводу бюджетных средств на карту "Мир", а нужно было написать просьбу быстрее акционировать НСПК. Тогда бы всю прибыль, которую сейчас получает НСПК по обработке Visa и MasterCard, а в перспективе и по обработке карты "Мир", получали бы сами банки как акционеры", — предложила эксперт.

Реакция банков

В четверг газета "Коммерсант" написала, что сразу несколько банков готовят письмо на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту "Мир".

Первые карты национальной платежной системы Мир
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Банки попросят отменить перевод бюджетных выплат на карты "Мир"

По информации издания, среди аргументов — противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры. По данным собеседников издания, такое письмо планируют подготовить Альфа-банк, "Открытие", Промсвязьбанк и другие банки с тем, чтобы направить его регулятору на следующей неделе.

Однако в банках "Открытие", Альфа-банке, Промсвязьбанке сообщили, что не готовят писем в ЦБ по поводу преференций по картам "Мир". Сбербанк оставил запрос РИА Новости без комментариев, получить оперативный ответ от ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка не удалось.

Промсвязьбанк не готовит письма в адрес ЦБ РФ касательно перевода обслуживания работников бюджетной сферы и получателей социальных пособий по картам "Мир", заявили в прес-службе банка. "Уже реализованы и в дальнейшем планируется реализация зарплатных проектов на базе платежной системе "Мир". Банк не только выполняет требования регулятора, но и рассматривает карты на базе платежной системы "Мир" в качестве стратегического направления", — подчеркнули в Промсвязьбанке.

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Презентация платежной карты "Мир"

Похожие комментарии предоставили Альфа-банк и банк "Открытие". ""Банк "Открытие" не планирует направлять письма в ЦБ. С точки зрения технологий и клиентского сервиса мы готовы обеспечить наших клиентов картами "Мир" и уже делаем это", — сообщил исполнительный директор по розничным продуктам банка "Открытие" Антон Сафонов.

"В то же время, мы ожидаем, что НСПК (Национальная система платежных карт — ред.) будет реализовывать активности, направленные на формирование спроса на эти карты", — добавил он.

В пресс-службе Альфа-банка РИА Новости также сообщили, что банк не готовит соответствующее письмо в ЦБ и сообщили, что банк планирует выпускать карты "Мир" в 2017 году.

"В настоящее время банк не принимает участие в подготовке письма в адрес главы ЦБ с просьбой не вводить обязательное обслуживание работников бюджетной сферы и получателей социальных пособий по картам "Мир" — сказали в пресс-службе Альфа-банка.

Национальная система платежных карт (НСПК) не знает о планах банков обратиться в ЦБ с просьбой отменить норму обязательного перевода бюджетников и получателей социальных выплат в РФ на карты "Мир", сообщил РИА Новости представитель НСПК.

"В НСПК не знакомы с данной инициативой банков. Банки уже опровергают данную информацию", — отметили в НСПК.

"Мир" в Крыму

В Крыму, где не работают из-за санкций Запада международные платежные системы Visa и MasterCard, большинство бюджетников уже переведены на карты "Мир", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы РНКБ, крупнейшего банка Крыма.

Платежные системы Visa и MasterCard. Архивное фото
© AP Photo/ Martin Meissner
Visa и Mastercard прокомментировали стоимость электронных платежей в России

"На сегодняшний день более 95% зарплатных проектов банка полностью переведены на карты "Мир", более 70% пенсионеров в Республике Крым и Севастополе уже являются владельцами карт "Мир". В ближайшее время владельцами карт "Мир" РНКБ станут все крымчане, получающие средства из бюджета", — сообщили в пресс-службе РНКБ.

РНКБ Банк выпустил в настоящее время около 900 тысяч карт "Мир" для жителей Республики Крым и Севастополя, в 2016 году банк выдавал до 5 тысяч карт "Мир" в день, уточнили в пресс-службе крымского банка.

"Обработка внутренних транзакций Visa и MasterCard происходит в России, поэтому мы можем помимо воли этих платежных систем пользоваться их картами, в том числе на территории Крыма. Но, если вы иностранец и приедете в Крым с Visa или MasterCard, то не сможете расплатиться в торговых точках", — поясняет Обаева.

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