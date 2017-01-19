Шефчович заявил, что Украина готова покупать газ у России

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости. Украина готова покупать газ у России и имеет для этого необходимые средства, юридические аспекты поставок обсуждаются, заявил РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Мы находимся в частном и хорошем контакте с обеими — российской и украинской — сторонами… Я говорил с министром Новаком несколько раз, мы теперь обмениваемся письмами, мы также находимся в частном контакте по телефону. Также с его стороны было достаточно четко, что при необходимости Россия готова поставлять газ. Положительная вещь в том, что Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого", — сказал Шефчович.

Он напомнил, что в конце прошлого года Украина и РФ не достигли договоренности о поставках газа этой зимой, хотя были близки к нему.

"Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он по-прежнему на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для обеих сторон ввиду приближения (решения) Стокгольмского арбитража… Мы обмениваемся предложениями, письмами", — сказал вице-президент ЕК.