Шефчович заявил, что Украина готова покупать газ у России

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости. Украина готова покупать газ у России и имеет для этого необходимые средства, юридические аспекты поставок обсуждаются, заявил РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
Он напомнил, что в конце прошлого года Украина и РФ не достигли договоренности о поставках газа этой зимой, хотя были близки к нему.
"Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он по-прежнему на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для обеих сторон ввиду приближения (решения) Стокгольмского арбитража… Мы обмениваемся предложениями, письмами", — сказал вице-президент ЕК.