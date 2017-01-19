Правительство выделит 8,3 млрд рублей на строительство сельских дорог

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правительство РФ выделит 8,3 миллиарда рублей на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам, а также 30 миллиардов рублей на решение дорожных проблем в городах с населением более 500 тысяч человек, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Начнем с тех денег, которые пойдут на поддержку строительства сельских дорог, как к населенным пунктам, так и к различным объектам производства по переработке сельхозпродукции. На эти цели как раз предусмотрено 8,3 миллиарда рублей", — сказал Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что эти средства позволят увеличить протяженность автомобильной сети и будут способствовать дальнейшему развитию села и АПК.

Кроме того, правительство распределило ресурсы на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", что позволит сократить число аварийно-опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тысяч человек.

"В бюджете 2017 года на эти цели запланировано 30 миллиардов рублей. Конкретный размер поддержки будет зависеть, в том числе, от величины самого города и, конечно, учтем, в свою очередь, и потребности, связанные с подготовкой к Чемпионату мира по футболу", — сообщил премьер.

В рамках программы развития сельских территорий до 2020 года кабмин также выделит средства на улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов на селе, а также на развитие социальной и инженерной инфраструктуры и на грантовую поддержку инициатив самих жителей.

"Всего на эти цели планируется направить почти 6 миллиардов 800 миллионов рублей. А также поддержим молодые семьи в рамках программы "Жилище". Распределим субсидии на приобретение ими своего жилья на общую сумму более 4,2 миллиарда рублей, которые предусмотрены в бюджете", — подчеркнул Медведев.