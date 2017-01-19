МЭА улучшило прогноз по мировому спросу на нефть

© РИА Новости. Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Набиуллина не видит катастрофы в падении цен на нефть до $25 Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 97,8 миллиона баррелей в день с ожидавшихся ранее 97,6 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе МЭА.

Оценка спроса в 2016 году пересмотрена в сторону повышения до 96,5 миллиона баррелей в день, с ранее ожидавшихся 96,3 миллиона баррелей в день.