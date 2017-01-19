ФАС раскритиковала идею перевести расчеты бюджетников на карты "Мир"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Попытка обязать российские банки перевести все выплаты бюджетникам на карты национальной платежной системы "Мир" может привести к ограничению конкуренции и ущемлению прав граждан, заявила РИА Новости заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

В конце декабря группа депутатов Госдумы, и в их числе глава комитета по экономической политике Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), внесла на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий перевод всех расчетов бюджетников на карту "Мир" в срок до 1 января 2018 года.

"ФАС России рассматривал проект указанного федерального закона и направлял в Банк России свое заключение о том, что его принятие может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан, в том числе, в связи с установлением необходимости получения ими разного рода бюджетных выплат только на счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт "Мир"", — сказала Беляева.

По данным газеты " Коммерсант ", сразу несколько крупных частных банков готовят письмо председателю ЦБР Эльвире Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты и пенсии, на карту "Мир". По информации издания, среди аргументов — противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам в четверг, что тоже против такого решения, поскольку оно нарушило бы принципы конкуренции.

"Мир" — российская национальная платежная система. Ее оператором является Национальная системы платежных карт (НСПК), которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard. К началу ноября прошлого года карт "Мир" было выпущено около полутора миллионов штук.