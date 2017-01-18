В ЕК заявили, что ЕС продолжит держать паузу в переговорах по TTIP с США

ДАВОС (Швейцария), 18 янв — РИА Новости, Мария Князева. Пауза в переговорах о зоне свободной торговле между Евросоюзом и США (TTIP), взятая в связи с президентскими выборами в стране, в том числе, на период формирования новой администрации, пока должна

сохраниться, заявила РИА Новости еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в кулуарах Всемирного экономического форума.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

"Я думаю, по TTIP на данный момент нужно будет сделать небольшую паузу. Но мы должны посмотреть (как будут развиваться события — ред.)", — ответила она на вопрос, начнет ли Еврокомиссия как можно скорее контактировать с новой администрацией, чтобы возобновить переговоры по свободной торговле с США.

Может пройти несколько месяцев, "пока мы начнем контакты, а там мы посмотрим", добавила она.

Переговоры по Трансатлантическому соглашению о партнерстве в области торговли и инвестиций ЕС и США ведут с июля 2013 года. В планах США было завершить переговоры до окончания президентства Барака Обамы. Речь идет о создании самой большой в мире зоны беспошлинной торговли с потребительским рынком около 820 миллионов человек. Кроме США и стран Евросоюза, в проект будут включены Канада, Мексика, Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия, а также страны-кандидаты в члены ЕС.

Противники соглашения, именующие его "экономическим НАТО", считают, что оно отражает интересы исключительно транснациональных компаний, которые борются за снижение контроля и ослабление мер регулирования в Европе. За время подготовки договора к подписанию в государствах ЕС прошли сотни акций протеста.