В Минтрансе назвали дату переговоров России и Таджикистана по авиасообщению

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. РФ и Таджикистан проведут переговоры по авиасообщению 26 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

"Переговоры авиавластей России и Таджикистана запланированы на 26 января", — сообщили в ведомстве.

В начале января Минтранс РФ сообщил, что Россия готова провести переговоры с Таджикистаном по вопросам авиасообщения в начале этого года, дата и место будут согласованы дополнительно. При этом Минтранс подчеркнул, что до начала новых переговоров должны быть выполнены достигнутые в начале ноября и зафиксированные в протоколе договоренности, в частности, о предоставлении разрешения на выполнение регулярных полетов авиакомпании "Ямал" в соответствии с поданными заявками из "Жуковского" в Душанбе и Худжанд.

По итогам переговоров в конце декабря Таджикистан не разрешил авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский". В ответ на это Москва с 23 декабря приостановила рейсы таджикской "Сомон Эйр" в российские регионы. При этом полеты в Москву и Санкт-Петербург под ограничения не попали.