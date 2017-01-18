Доллар дорожает к мировым валютам

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Доллар в среду дорожает к основным мировым валютам, поскольку инвесторы положительно оценили данные по инфляции в стране за декабрь, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.08 курс евро к доллару снижался до 1,0692 доллара за евро с 1,0713 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 113,33 иены за доллар со 112,61 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,28%, до 100,58 пункта.

Министерство труда США ранее сообщило, что инфляция в стране в годовом выражении в декабре 2016 года составила 2,1%, а в месячном — 0,3%. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков. Базовая инфляция — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — за декабрь в месячном исчислении составила 0,2%, а в годовом выражении достигла 2,2%. Эти индикаторы также совпали с ожиданиями экспертов.

Увеличение инфляции к отметке в 2% является одним из ключевых условий для повышения ставки ФРС США. Повышение ставки, в свою очередь, приведет к большему удорожанию американской валюты.

Трейдеры также ожидают выступление главы ФРС США Джанет Йеллен в Сан-Франциско позднее в среду. Ожидается, что в своей речи глава Федрезерва сообщит о дальнейших планах регулятора по монетарной политике.