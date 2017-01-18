Греф не ожидает снятия санкций Запада с России в ближайшем будущем

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Глава Сбербанка Герман Греф в ближайшем будущем не ожидает снятия санкций с Запада с России, однако допускает расширение российско-американского сотрудничества в связи с избранием нового президента США Дональда Трампа.

"Если честно, я не очень оптимистичен относительно этого (снятия санкций с РФ – ред.) в краткосрочном периоде. Я думаю, что, если мы говорим о снятии санкций, — это вопрос последствий отношений между Путиным и Трампом и будущих доверия и уважения. И я думаю, что мы должны предпринять много шагов, и на это потребуется много времени", — сказал Греф в интервью телеканалу CNBC в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

"Не в 2017 году, может быть, это займет немного больше времени", — уточнил он.

"Я думаю, что персональные отношения очень важны, если мы говорим о начале новой главы в отношениях РФ и США. Если мы говорим об отношениях, мы можем говорить и о будущем доверии и уважении. И я думаю, что после первой встречи мы сможем ожидать возможное появление хороших отношений между Трампом и Путиным. И после этого мы можем говорить о расширении этих отношений, уважения, доверия между странами", — добавил глава Сбербанка.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил во вторник в Давосе, что не исключает отмены или ослабления санкций США против России в текущем году. По его мнению, первыми могут быть сняты санкции в финансовой сфере.

На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что правительство РФ должно исходить из того, что западные санкции против страны и ответное продовольственное эмбарго могут скоро прекратить свое действие. Экс-министр финансов РФ, глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин позже заявил, что не исключает смягчения европейских санкций против России, ситуацию же с санкциями США пока прогнозировать не берется.

Страны Запада ввели экономические санкции против России в 2014 году из-за ситуации вокруг Украины. Под санкции, в частности, попали госбанки РФ и нефтяная отрасль, в том числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ.