Ирак пока не предлагал "Лукойлу" сократить добычу нефти в республике

ДАВОС (Швейцария), 18 янв — РИА Новости/Прайм. Власти Ирака пока не предлагали "Лукойлу" сократить добычу нефти в республике, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

ОПЕК на заседании 30 ноября прошлого года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

"Со стороны правительства Ирака объемы сокращения добычи нам пока не поступали. Значит, у них есть другие возможности выполнить решение", — ответил Алекперов на соответствующий вопрос.

Также глава "Лукойла" напомнил, что переговоры с правительством Ирака по корректировке сервисного контракта по проекту "Западная Курна-2" продолжаются, и компания надеется достигнуть договоренности в течение 2017 года.

"Лукойлу" принадлежит 75% в проекте "Западная Курна-2", государственной иракской North Oil Company — 25%. В марте 2014 года на месторождении началась добыча, а в июне 2015 года российская компания начала получать компенсационную нефть с проекта. Ранее Алекперов пояснял необходимость корректировки условий проекта его низкой доходностью — изначальный договор заключался при более дорогой нефти, чем сейчас.