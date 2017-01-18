Минсельхоз и РЭЦ договорились развивать экспорт российских продуктов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Минсельхоз РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили соглашение о взаимодействии для развития экспорта российских продуктов и их продвижения за рубежом, говорится в сообщении аграрного ведомства.
Министр сельского хозяйства отметил, что у отечественных производителей есть все возможности для укрепления позиций на внутреннем рынке и развития экспорта. "Соглашение позволит построить конкурентоспособную систему поддержки экспорта продукции российского АПК, что в свою очередь, станет дополнительным стимулом для увеличения производства", — сказал Ткачев, слова которого приводятся в сообщении.
"Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с Министерством сельского хозяйства. Наша задача — использовать выгодную конъюнктуру, сложившуюся на рынке, чтобы простимулировать развитие российского экспорта важнейшей для России отрасли – сельского хозяйства и агропромышленного комплекса", — заявил в свою очередь руководитель РЭЦ.
В ходе встречи с Фрадковым Ткачев для популяризации российской продукции предложил также включить отечественных аграриев в конкурс "Экспортер года", который РЭЦ ежегодно проводит совместно с Минпромторгом.