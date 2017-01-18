Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения по "Турецкому потоку"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента РФ ратифицировать соглашение между Россией и Турцией по проекту газопровода "Турецкий поток".

Комитет ГД по энергетике является соисполнителем по данному документу, профильным комитетом был определен комитет по международным делам. Документ будет рассмотрен ответственным международным комитетом в четверг.

"Основные положения соглашения направлены на создание прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режим, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы, создаваемой для осуществления поставок российского газа в Турецкую Республику, а также для транзитной транспортировки российского газа через Турецкую Республику в сопредельные с Турецкой Республикой государства Комитет ГД по энергетике рекомендует Госдуме ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Турецкой Республики по проекту газопровода "Турецкий поток", — отмечается в заключении комитета ГД.

Ранее председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщал, что Госдума планирует рассмотреть вопрос о ратификации российско-турецкого соглашения по проекту газопровода "Турецкий поток" 20 января.

Россия и Турция 10 октября подписали межправсоглашение по проекту "Турецкий поток". Газопроводная система пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае до приемного терминала на побережье Турции. Планируется, что она будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток планируется до 30 декабря 2019 года, однако реализация второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.

Президент Турции Тайип Эрдоган в начале декабря подписал ранее принятый турецким парламентом закон о ратификации соглашения с РФ по проекту строительства "Турецкого потока".