В ВТБ рассказали, чего ждут от 2017 года

ДАВОС (Швейцария), 18 янв — РИА Новости/Прайм. Наступивший год станет для России "годом акций", и ВТБ ожидает, что интерес инвесторов к этим активам будет расти, при этом цены на нефть увеличатся, а рубль может несколько укрепиться, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

"Мы верим в то, что этот год должен быть годом акций в России. Мы видели, рассчитывали на огромный приход иностранцев в fixed income… то есть в облигации. Сейчас мы считаем, что очень много фондов будут приходить в акции", — сказал он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что "ВТБ Капитал" выпустил много облигаций и все облигации, включая российские облигации Минфина, были значительно переподписаны. "До Трампа и до ставок, когда всех начало немного ворошить и люди приостановили свои действия на рынке капитала, это уже был ноябрь-декабрь, практически все было в четыре-пять раз переподписано. И звонки были, как в 2007 году — "ну дайте нам немного, дайте", — продолжил Соловьев.

"Поэтому в этом году мы также рассчитываем, что это будет также дальше расти", — заметил он.

Фактор нефти

Говоря о перспективах динамики рубля, глава ВТБ Андрей Костин отметил, что в России цена рубля в значительной степени зависит от цены на нефть.

"Нефтяники, я слышал, считают, что возможно некоторое ослабление цен в апреле-мае, что связано с возможным с увеличением опять мощностей добычи сланцевого ресурса в США. Плюс многие не очень доверяют соглашению по сокращению производства нефти. Поэтому если произойдет снижение цен на нефть, то рубль может ослабнуть. Есть и другие факторы, которые сегодня упоминаются, в частности, баланс текущих операций и так далее", — сказал он журналистам.

Соловьев при этом уточнил, что банк в базовом сценарии ожидает, что цена на нефть будет потихоньку расти, "что она сильно не упадет и будет 40 на 50 либо 45 на 55" долларов за баррель.

"Внутри этого у нас остаются самые привлекательные процентные ставки, потому что реальные процентные ставки в России — одни из самых высоких в мире. Поэтому капитал будет приходить, надеясь на увеличение, прирост сarry trade, на снижение ставок и на рост валюты против основных базовых валют. Это очень важный фактор", — убежден Соловьев.

Что будет с рублем?

Исходя из этих базовых предпосылок, отметил Соловьев, ВТБ считает, что рубль будет в среднесрочной перспективе расти. "То есть мы смотрим опять же в зависимости от нефти рубль от 55 до 65 коридор (против доллара — ред.). Отсюда еще где-то 10% он может вырасти при благоприятном сценарии, внутри этого коридора. Если падения нефти не произойдет, как ожидают некоторые нефтяники, то ждем этот базовый сценарий", — пояснил он.

Рассуждая о возможных угрозах для рубля, Соловьев отметил, что одной из них является монетарная политика США. "Потому что если резко будут поднимать ставки, то будет очень большая волатильность, которая будет отражаться на риски в развивающихся странах. И это естественно большой риск — мы увидим, как это будет проходить", — заявил он.

К макроэкономическим рискам он также отнес замедление экономики Китая.

"И, конечно же, геополитика при условии, что санкции снимут, представьте себе, какой аппетит не только на санкционные корпорации сейчас есть за рубежом", — продолжил он.

"В Европе денег огромное количество, монетарная политика остается достаточно мягкой. Поэтому, как только ограничения снимут, все захотят приобрести российский риск в том или ином виде. Потому что аппетит достаточно большой. Мы встречаемся, и даже сейчас люди находят возможность давать деньги нашему лондонскому банку, австрийскому банку и так далее", — заявил Соловьев.

"Когда снимутся ограничения, Герберт (Моос, финдиректор банка – ред.), я уверен, захочет попробовать себя опять в евробондах и так далее. Поэтому аппетита много и это, естественно, будет поддерживающим фактором для российской валюты", — заключил он.