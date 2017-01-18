Алтайский Тальменка-банк приостановил обслуживание клиентов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Алтайский Тальменка-банк приостановил проведение всех операций клиентов, сообщили РИА Новости в колл-центре головного офиса кредитной организации.

"На данный момент банк не проводит никакие операции", — сообщили в колл-центре банка, уточнив, что информации о предстоящем возобновлении операций в настоящий момент нет.

Связаться с руководством банка не удалось. Дозвониться до московского филиала банка также не удалось, однако автоответчик филиала предупреждает клиентов о некой информационной атаке на банк. "В последнее время участились случаи рассылки сообщений, направления писем и совершения телефонных звонков с информацией о выдаваемых банком кредитах, а также о привлекаемых вкладах, содержание которых не соответствует действительности. Просим быть внимательными", — информирует автоответчик.

"Сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в этом банке на 1 декабря 2016 года составила 1,2 миллиарда рублей. Если наступит страховой случай, то выплаты Агентства по страхованию вкладов могут составить около 1 миллиарда рублей", — прогнозирует начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Убыток банка за 11 месяцев 2016 года составил 39,1 миллиона рублей. У банка в Крыму действуют 4 кредитно-кассовых офиса: в Севастополе, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. Банк попал из-за этого под санкции Украины.

Совладельцами банка являются 9 физлиц, в том числе, член совета директоров банка Константин Федоряк (владеет 9,9% капитала банка), который также занимает пост начальника контрольно-ревизионного управления ФГКУ "Росгранстрой" — структуры Министерства транспорта РФ. По данным РИА Рейтинг, Тальменка-Банк занимал по итогам первых трех кварталов 2016 года 429-е место в банковской системе РФ с активами в размере 2,36 миллиарда рублей. Население хранит в банке 1,1 миллиарда рублей.