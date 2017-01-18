МВД Татарстана получило более 100 заявлений от клиентов Татфондбанка

КАЗАНЬ, 18 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Более 130 заявлений от клиентов Татфондбанка и Интехбанка поступило в МВД в Татарстане, по каждому из них проводятся проверки, сообщил РИА Новости представитель регионального управления.
Сами вкладчики отмечают, что введение временной администрации в Татфондбанке и его "дочке" — Интехбанке поставили десятки тысяч предприятий малого и среднего бизнеса на грань банкротства.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам разобраться с обращениями юридических и физических лиц – клиентов Татфондбанка, провести проверку в отношении ответственных лиц банка и в случае установления их вины в возникших проблемах принять меры.
По его информации, проверка по каждому заявлению проводится в течение месяца, в настоящее время заявления продолжают поступать. По итогам проверок будет принято процессуальное решение.