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Экономика

МЭР и ЦСР хотят привлечь население к обсуждению стратегии-2035

14:5118.01.2017
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Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития РФ и Центр стратегических разработок (ЦСР) запускают два информационных проекта, которые призваны привлечь всех заинтересованных в "гармоничном развитии гражданского общества" для обсуждения положений стратегии социально-экономического развития РФ на период до 2035 года, сообщает Минэкономразвития в среду.

Строительство завода по производству сжиженного природного газа. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Россия намерена занять 15% мирового рынка СПГ к 2035 году
Как отмечает министерство, общественное участие и гражданская активность в социально-экономическом развитии страны имеет большое значение. Отмечается также ключевая роль эффективности вовлечения отдельных граждан и социальных групп в решение общегосударственных задач.

"Для обеспечения широкого общественного участия в разработке проекта Стратегии-2035 Минэкономразвития России и Центр стратегических разработок начинают реализацию двух информационных проектов: информационный ресурс для проведения общественных консультаций по разработке Стратегии-2035 в рамках государственной автоматизированной системы "Управление"… Сайт "Россия будущего: 2017-2035" для обсуждения мнений о будущем облике России до 2035 года", — говорится в сообщении.

"Совместными усилиями нам предстоит выработать основы современного "общественного договора", наладить эффективные механизмы диалога государства, гражданского общества и бизнеса, отражающие переход к политике "ответственного сотрудничества и взаимодействия", — отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф
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Проект научно-технологического развития до 2035 года внесен в правительство
Как в свою очередь отметил председатель совета ЦСР Алексей Кудрин, ни одна стратегия не может быть реализована без видения будущего, без понимания траектории движения к поставленной цели. "Мы предлагаем всем участвовать в формировании этого видения и движении к нему, предлагаем высказаться о том, какой мы хотим видеть свою страну, и что для этого надо сделать", — приводит министерство слова экс-министра финансов РФ.

В 2017 году перед Минэкономразвития поставлена задача разработать стратегию социально-экономического развития РФ на период до 2035 года. Этот документ, отражающий интересы и единство взглядов государства, бизнес-сообщества, институтов гражданского общества и отдельных граждан, должен определить систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственной политики, направленных на повышение эффективности государственного управления, совершенствование общественных институтов и гармоничное развитие личности.

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Экономика
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Владимиръ Мономахъ
    Это - "новое слово" в деятельности наших "стратегов". Если это будет действительно обсуждение, которое не сведется к чистому формализму о "широком участии граждан страны", то будет БОЛЬШАЯ польза. А то у нас - что ни новая стратегия, то так и видно, как уши СТРАТЕГОВ из нее торчат! Бьемся, бьемся - а с нефтяной иглы соскочить никак не можем! Поставили бы хоть Кириенко, что ли, на стратегию, или Шойгу, те могут дело делать. Причем - молча, по тихому. А а от остальных одни форумы остаются и дребезг в ушах...!
    15:16
    18.01.2017
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