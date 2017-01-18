МЭР и ЦСР хотят привлечь население к обсуждению стратегии-2035

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития РФ и Центр стратегических разработок (ЦСР) запускают два информационных проекта, которые призваны привлечь всех заинтересованных в "гармоничном развитии гражданского общества" для обсуждения положений стратегии социально-экономического развития РФ на период до 2035 года, сообщает Минэкономразвития в среду.

Как отмечает министерство, общественное участие и гражданская активность в социально-экономическом развитии страны имеет большое значение. Отмечается также ключевая роль эффективности вовлечения отдельных граждан и социальных групп в решение общегосударственных задач.

"Для обеспечения широкого общественного участия в разработке проекта Стратегии-2035 Минэкономразвития России и Центр стратегических разработок начинают реализацию двух информационных проектов: информационный ресурс для проведения общественных консультаций по разработке Стратегии-2035 в рамках государственной автоматизированной системы "Управление"… Сайт "Россия будущего: 2017-2035" для обсуждения мнений о будущем облике России до 2035 года", — говорится в сообщении.

"Совместными усилиями нам предстоит выработать основы современного "общественного договора", наладить эффективные механизмы диалога государства, гражданского общества и бизнеса, отражающие переход к политике "ответственного сотрудничества и взаимодействия", — отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Как в свою очередь отметил председатель совета ЦСР Алексей Кудрин, ни одна стратегия не может быть реализована без видения будущего, без понимания траектории движения к поставленной цели. "Мы предлагаем всем участвовать в формировании этого видения и движении к нему, предлагаем высказаться о том, какой мы хотим видеть свою страну, и что для этого надо сделать", — приводит министерство слова экс-министра финансов РФ.

В 2017 году перед Минэкономразвития поставлена задача разработать стратегию социально-экономического развития РФ на период до 2035 года. Этот документ, отражающий интересы и единство взглядов государства, бизнес-сообщества, институтов гражданского общества и отдельных граждан, должен определить систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственной политики, направленных на повышение эффективности государственного управления, совершенствование общественных институтов и гармоничное развитие личности.