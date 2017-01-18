Правительство и РСПП в марте обсудят план по росту экономики

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева делегировать членов кабмина на Неделю российского бизнеса в середине марта для обсуждения проекта плана действий правительства до 2025 года, премьер обещал их участие.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству не позднее мая текущего года разработать план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит стране выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019-2020 годов.

В ходе встречи с премьером Шохин напомнил, что РСПП также принимает участие в разработке документа. По его словам, было бы полезно обсудить проект документа с бизнес-сообществом.

"Мы хотели бы, чтобы к весне, к марту, когда по графику будет готов проект программы действий, чтобы публичное обсуждение проходило, в том числе, на площадках бизнеса. В частности, у нас в середине марта традиционная Неделя российского бизнеса будет проходить, и хотелось бы, чтобы ключевые члены правительства активное участие приняли в наших форумах, конференциях. Мы хотели бы вынести на обсуждение именно наше видение программы действий правительства до 2025 года, и участие членов правительства более чем обосновано. Я даже подготовил письмо на ваше имя с просьбой дать соответствующие поручения", — сказал Шохин.

"На все конференции готов отправить наших коллег министров, членов правительства в целом, потому что такой диалог действительно очень нужен. Тем более, что целый ряд разделов непосредственно затрагивает бизнес, регулирование экономических отношений. Поручение дам, они обязательно примут участие", — сказал Медведев.