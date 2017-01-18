Путин: запуск новых газопроводов в России расширит возможности отрасли

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Запуск новых нефте- и газопроводов в РФ существенно расширит возможности нефтегазовой отрасли РФ, обеспечит надежное выполнение экспортных контрактов, заявил президент России Владимир Путин.

В среду глава государства в режиме видеоконференции дал старт нефтепроводам "Заполярье-Пурпе" и "Куюмба-Тайшет" и газопроводу "Бованенково-Ухта-2".

"Их запуск существенно расширит возможности нефтегазовой отрасли России, принесет ощутимую пользу всей Российской экономике. Это безусловный факт. И, что очень важно, будет способствовать дальнейшему развитию регионов Российской Федерации", — заявил Путин.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этих проектов.

Глава государства отметил, что строительство велось в непростых климатических условиях, в его ходе применялись новые технологии и современная техника отечественного производства, были соблюдены все экологические нормы.

"Предстоит обустроить и ввести в эксплуатацию новые перспективные месторождения нефти и газа, продолжить формирование современной системы трубопроводного транспорта, сосредоточиться на создании высокотехнологичных перерабатывающих предприятий. И от решения этих задач комплексных напрямую будет зависеть и укрепление энергетической безопасности России и дальнейшая газификация регионов страны. Ну и, разумеется, как всегда, надежное гарантированное выполнение экспортных контрактов", — отметил глава государства.