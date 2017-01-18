Глава МВФ усомнилась в наличии у Трампа плана по экономике

ДАВОС (Швейцария), 18 янв — РИА Новости/Прайм. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард усомнилась в наличии у избранного президента США Дональда Трампа четкого плана по экономической политике.

"Я не хотела бы давать комментарии по поводу возможных последствий политики избранного президента. Мы пока в действительности не знаем, какой будет эта политика", — сказала Лагард, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

"У нас очень мало детальной информации по поводу того, каков будет его план, если вообще существует такая вещь как план", — добавила она.

Избранный президент США после победы на выборах заявил о намерении вернуть производственные площадки обратно в США, чем вызвал на рынке оживление. Он пообещал снизить налоги для бизнеса в США "с уровня одних из самых высоких в мире до одних из самых низких".