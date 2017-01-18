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Экономика

Президент Молдавии прокомментировал задолженность страны перед "Газпромом"

09:5018.01.2017
(обновлено: 13:03 18.01.2017)
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Президент Молдавии Игорь Додон во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кишинев прорабатывает возможные варианты погашения долга Молдавии перед российской компанией "Газпром", сложности возникают с приднестровской задолженностью, заявил молдавский президент Игорь Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве. 17 января 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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Додон заявил, что не просил у Путина финансовой помощи для Молдавии

"Есть определенные наметки, как выйти из этой ситуации. На сегодняшний день долг правобережья (Днестра – ред.) – около 500 миллионов долларов. Долг левобережья – около шести миллиардов долларов. Нужно понимать, что весь этот долг  — более 6,5 миллиардов долларов – общий долг Молдовы", — сказал он в эфире радио Sputnik Молдова.

"Газпром" не разделяет долг Приднестровья и Молдавии в целом и выставляет счета на общую сумму, пояснил президент.

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон во время совместного заявления для прессы по итогам встречи в Кремле. 17 января 2017
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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В Москве прошла встреча президентов России и Молдавии

"По долгам правобережья: источники покрытия этого долга мы предлагали еще в 2008 году, мы вернемся к этой схеме. Там есть часть активов, которые сейчас находятся в пользовании Молдовагаз, но не в уставном капитале", — отметил Додон.

"А по левобережью, по Приднестровью, понятно, что этот вопрос решить на данном этапе мы не сможем, его нужно рассматривать в контексте приднестровского урегулирования", — добавил президент.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году власти Молдавии пытались силой подавить сепаратистские настроения в регионе, после этого Приднестровье фактически вышло из-под контроля Кишинева.

После победы на президентских выборах Игорь Додон заявил, что реальное политическое урегулирование в Приднестровье начнется в 2017 году. Он также сообщил, что готов предоставить особый статус Приднестровскому региону.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

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Экономика
Обсуждение
29 пользователей оставили 30 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • sizif8
    Узнаешь сумму долга и удивляешься. Хочется не комментировать, а привести цитату из книги Азарова, бывшего премьер-министра Украины: «Мы еще помним то время, когда за газ, электроэнергию, бензин платили копейки…. Иное время наступило для нас после распада СССР. За относительно короткий период цены значительно выросли, но в начале 90-х они еще не были большими, с 1992 по 2004 г., то есть за 12 лет, они поднялись на газ от 12 долл. за тысячу кубометров до 29 долл. Да и то Украина, не располагавшая тогда валютой, практически ничего не платила за газ».
    Оказывается, времена "бесплатного газа" не кончились, а продолжаются". И не только для Украины. Я бы мог понять такую ситуацию, когда бы Россия получала бы огромные геополитические выгоды и прочие преференции. Однако, чем закончились времена "бесплатного газа" для Украины, мы сейчас можем прекрасно наблюдать. Опять наступаем на те же грабли?
    11:09
    18.01.2017
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  • Евгений Павловский
    "Есть определенные наметки, ......................Хорошо сказал ! )))))))))))))
    10:46
    18.01.2017
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