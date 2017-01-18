Президент Молдавии прокомментировал задолженность страны перед "Газпромом"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кишинев прорабатывает возможные варианты погашения долга Молдавии перед российской компанией "Газпром", сложности возникают с приднестровской задолженностью, заявил молдавский президент Игорь Додон.

"Есть определенные наметки, как выйти из этой ситуации. На сегодняшний день долг правобережья (Днестра – ред.) – около 500 миллионов долларов. Долг левобережья – около шести миллиардов долларов. Нужно понимать, что весь этот долг — более 6,5 миллиардов долларов – общий долг Молдовы", — сказал он в эфире радио Sputnik Молдова.

"Газпром" не разделяет долг Приднестровья и Молдавии в целом и выставляет счета на общую сумму, пояснил президент.

"По долгам правобережья: источники покрытия этого долга мы предлагали еще в 2008 году, мы вернемся к этой схеме. Там есть часть активов, которые сейчас находятся в пользовании Молдовагаз, но не в уставном капитале", — отметил Додон.

"А по левобережью, по Приднестровью, понятно, что этот вопрос решить на данном этапе мы не сможем, его нужно рассматривать в контексте приднестровского урегулирования", — добавил президент.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году власти Молдавии пытались силой подавить сепаратистские настроения в регионе, после этого Приднестровье фактически вышло из-под контроля Кишинева.

После победы на президентских выборах Игорь Додон заявил, что реальное политическое урегулирование в Приднестровье начнется в 2017 году. Он также сообщил, что готов предоставить особый статус Приднестровскому региону.

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