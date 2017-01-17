Минпромторг подготовил поправки в закон о торговле для развития ярмарок

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Минпромторг РФ подготовил поправки в федеральный закон о торговле, направленные на совершенствование правового регулирования организации и проведения ярмарок в стране, проект соответствующего документа опубликован на портале regulation.gov.ru.

"Законопроект направлен на уточнение действующих в настоящее время основ правового регулирования организации и функционирования ярмарок в РФ, правового статуса участников ярмарочной торговли и гарантий их деятельности", — говорится в пояснительной записке к документу.

Необходимость разработки и принятия законопроекта Минпромторг объясняет тем, что ярмарки, наряду с розничными рынками, нестационарной и мобильной торговлей, являются важнейшим торговым форматом для развития экономики и комфорта граждан. Ярмарки, по мнению министерства, должны обеспечивать наиболее простой и дешевый сбыт продукции аграриев и мелких и средних производителей продуктов.

Кроме того, ярмарки, как и розничные рынки, являются единственными торговыми форматами, где продать продукцию могут граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. В то же время, такие производители сталкиваются с проблемами со сбытом продукции. Поэтому для обеспечения развития ярмарочной торговли важно определение правового статуса всех сторон процесса организации и функционирования ярмарок.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта — второе полугодие 2017 года.

Новшества законопроекта

Министерство предлагает ввести в закон о торговле само понятие ярмарки — под ним понимается торговое мероприятие, организуемое и проводимое в заранее определенном месте, с установленным сроком или периодичностью проведения, в том числе в определенный день или дни недели (они будут называться ярмарочными днями) с целью продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг множеством участников.

Участниками ярмарки могут быть компании, индивидуальные предприниматели (ИП) и граждане, в том числе — главы крестьянских или фермерских хозяйств, члены таких хозяйств, люди, ведущие личные подсобные или дачные хозяйства, либо занимающиеся садоводством, огородничеством или животноводством. Торговые места на ярмарке предоставляются участникам ее организатором.

Ярмарки в зависимости от их организаторов будут разделены на государственные или муниципальные, кооперативные (если их организуют сельскохозяйственные потребительские кооперативы, их союзы или организации потребительской кооперации, частные (их организуют иные юридические лица и ИП). Могут создаваться и иные типы ярмарок, например, в зависимости от товарной специализации.

"Ярмарочные площадки должны располагаться, исходя из необходимости создания максимальных удобств для покупателей, организаторов и участников ярмарки. Количество ярмарочных площадок на территории муниципального образования должно удовлетворять потребности организаторов ярмарок в ярмарочных площадках", — говорится в проекте закона.

Сами площадки будут предоставляться органами местного самоуправления организаторам ярмарок по их заявлениям без предоставления земельного участка. Местные же власти, а также органы исполнительной власти субъектов страны, будут формировать перечень площадок, доступных для организации ярмарок на территории субъекта РФ и муниципального образования.

В этом перечне будут указаны условия использования ярмарочной площадки, в том числе — наличие возможности подключения к электрическим сетям или свободные ярмарочные дни. Списки площадок предлагается публиковать на официальных сайтах региональных исполнительных властей и органов местного самоуправления. При этом местные власти будут вправе вводить плату за использование ярмарочных площадок и плату за продажу товаров.

Разногласия между организатором ярмарки и органом местного самоуправления об условиях проведения ярмарки будут разрешаться в соответствии с согласительными процедурами, порядок проведения которых будет устанавливаться региональным законодательством.