Россия и инвесторы присматриваются друг к другу в Давосе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Валерия Хамраева. В швейцарском Давосе во вторник начал работу ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ). Российскую делегацию в этом году возглавляет первый вице-премьер Игорь Шувалов. Страну также представляют министр экономического развития Максим Орешкин и вице-премьер Ольга Голодец.

Решение за акционерами

Основная цель российской делегации в этом году – вернуть ушедшие из России иностранные инвестиции, а также привлечь в страну новый зарубежный капитал. Об этом ранее, в ходе Гайдаровского форума, заявлял сам Максим Орешкин. В частности, новый министр экономического развития подчеркнул, что российская экономика уже растет, и правительство концентрируется на преодолении структурных ограничений для роста, а значит, более высокую отдачу от своих инвестиций получат те из инвесторов, кто будет действовать быстрее и примет решение вкладывать средства в российскую экономику сейчас. Эту же идею министр планирует донести и до участников форума в Давосе.

Участники Давоса уже сами оценивают возможности возврата на российский рынок. Так, например глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти в ходе работы ВЭФ заявил, что в течение 3-6 месяцев банк может возобновить финансирование российских проектов. Средства от ЕБРР перестали поступать в 2014 году, когда вступили в силу антироссийские санкции из-за присоединения Крыма.

Однако решение о возврате в Россию будет принимать не глава ЕБРР, а акционеры банка. Если они проголосуют за возобновление финансирования российских проектов, то работа будет оперативно восстановлена, так как банк сохранил штат сотрудников в нашей стране.

Впрочем, эксперты относительно таких перспектив пока настроены сдержанно. Получить поддержку такого крупного инвестора, как ЕБРР, будет весьма непросто, уверен ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

"Все решения банка лоббируются его основными акционерами, среди которых США, Англия и Германия — то есть регионы, которые изначально и спровоцировали санкционную войну против России", — подчеркивает он.

"Пока не будет смягчения режима санкций, вряд ли стоит ожидать активного возвращения банка в Россию", — соглашается с Деевым управляющий активами General Invest Денис Горев. По его словам, инвесторы опасаются структурных рисков в России, а именно — высокой концентрации нефтедоходов.

© Flickr/ World Economic Forum / Ciaran McCrickard Подготовка к Всемирному экономическому форуму в Давосе

Однако основополагающим фактором, останавливающим инвесторов, все еще остаются политические риски. "И дело даже не в Крыме, есть много других проблем – например, вопрос с минскими соглашениями, который так до конца и не урегулирован", — объясняет профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев. Если условия договоренностей будут полностью выполнены, то, возможно, и санкции будут частично сняты, предполагает он. В противном случае, уверен Николаев, существенно изменить ситуацию с иностранным капиталом и повысить инвестиционную привлекательность России не удастся.

Есть что предложить

Между тем, несмотря на санкции, Россия потенциально вполне может быть интересна иностранным инвесторам. В частности, возврат кредитов и инвестиций на фоне улучшающейся макроситуации в России сегодня существенно выше, чем в других странах, отмечает Денис Горев.

Россия привлекательна для инвестиций из-за больших запасов сырья, высококвалифицированной рабочей силы и внутреннего спроса, который начинает расти на фоне восстановления экономики, уверен управляющий директор БКС Ультима Станислав Новиков.

Поддерживает такую точку зрения и гендиректор General Invest Алексей Ищенко, отмечая, что инвесторам всегда интересны недооцененные рынки с понятными правилами игры. Таким рынком сейчас как раз и стала Россия.

"Россия может предложить иностранным инвесторам совместные межрегиональные проекты в нефтегазовой, химической, а также сельскохозяйственной сферах, которые явно ограничены в ресурсах из-за продолжающегося санкционного противостояния с Западом", — отмечает Деев.

Согласен с ним и Игорь Николаев. По его словам, отрасли, продемонстрировавшие динамику в сегодняшних непростых экономических реалиях, заслуживают пристального внимания инвесторов. К таким отраслям, по мнению Николаева, относятся пищевая, химическая и фармацевтическая промышленность.

В ожидании смягчения

В целом, эксперты, как и представители России в Давосе, надеются, что по результатам форума антироссийская риторика начнет смягчаться. Впрочем, о конкретных шагах говорить рано – пока избранный президент США Дональд Трамп не вступил в должность, вопрос с санкциями остается открытым, а значит и "режим ожидания" для других стран сохраняется.

Впрочем, поясняет Станислав Новиков, "если реальное отношение со стороны США изменится, то за ним последует и Европа, чтобы не проигрывать конкуренцию за российский рынок". Полагать, что форум в Швейцарии радикально изменит ситуацию с иностранными инвестициями в российскую экономику, не стоит. Как говорит Алексей Ищенко, это исключительно политический вопрос, и решаться он будет не в Давосе.