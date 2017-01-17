Депутат рассказал, что "подстегнет" экономику Британии к развитию

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Введение льгот для населения, изменение налогового законодательства может "подстегнуть" экономику Британии к развитию, это поможет сохранить стабильность страны после выхода из Таможенного союза ЕС, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия"), комментируя заявление премьера Британии Терезы Мэй о планах по выходу из ТС.

Мэй во вторник заявила, что Великобритания покинет общий европейский рынок и Таможенный союз ЕС, но рассчитывает на заключение новых взаимовыгодных соглашений со странами Евросоюза.

По словам Чепы, на данный момент экономическое положение Великобритании, как и всей Европы, не лучшее, поскольку большинство стран в мире ощущают в той или иной степени влияние масштабного кризиса. "Также это присуще и Великобритании. Когда после референдума было объявлено о выходе Великобритании из Евросоюза, то в любом случае это должно было негативно сказаться на котировке акций, на стоимости фунта. Сегодня это решение продолжает сказываться отрицательно", — сказал Чепа.

"Но ряд требований, которые команда Brexit объявляла, может подстегнуть экономику, то есть они готовы ввести льготы, изменить налоговое законодательство. В определенной степени это может сохранить стабильность Великобритании в Европе", — добавил депутат.

Парламентарий уверен, что решение о выходе Британии из Таможенного союза ЕС "на России не скажется".