"Газпром" выставил "Нафтогазу" счет на $5,3 млрд за невыбранный газ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. "Газпром" выставил "Нафтогазу" счет на 5,319 миллиарда долларов за газ, невыбранный украинской компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года, говорится в сообщении российской компании.

Отмечается, что "Нафтогаз" обязан оплатить его в течение десяти дней.

По контракту на поставку газа от 2009 года "Нафтогаз" должен ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа в рамках условия "бери или плати".

При этом в первом квартале прошлого года это условие не применялось, поскольку действовал зимний газовый пакет, который Украина, Россия и Еврокомиссия парафировали 25 сентября 2015 года.

По словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, "бери или плати" — это не просто условие, записанное в контракте, а основополагающий, базовый принцип работы газовой отрасли. Он, отметил глава компании, обязывает поставщика резервировать добычные и газотранспортные мощности под законтрактованный объем газа и гарантирует, что этот газ будет продан только указанному в контракте покупателю.

"Все это — и значительный резерв мощностей, когда речь идет о суточных объемах поставки более 100 миллионов кубометров, и текущие эксплуатационные затраты, и невозможность продать газ кому-то другому, — безусловно, имеют для покупателя свою весомую цену", — сказал журналистам Миллер.

"Нафтогаз " не закупает газ у "Газпрома" с ноября 2015 года, уверяя, что транзитный газ в ЕС обходится ей дешевле. В конце ноября 2016 года украинская компания заявила, что готова возобновить закупки на условиях предыдущих "зимних пакетов".

В декабре в Брюсселе прошли переговоры по газу между Россией, Еврокомиссией и Украиной. Однако стороны не договорились о возобновлении поставок, поскольку Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

Украина впервые в этом году не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе. В результате запасы газа оказались на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на два миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.