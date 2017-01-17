В Тюмени после реконструкции открылся аэропорт "Рощино"

ТЮМЕНЬ, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Тюменский аэропорт "Рощино" открылся после реконструкции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

На открытии присутствовали министр транспорта РФ Максим Соколов, глава Росавиации Александр Нерадько, глава холдинга "Новапорт" Роман Троценко, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова.

Модернизация началась осенью 2012 года и проходила в несколько этапов. При этом в ходе реконструкции воздушная гавань продолжала работать. Этот проект реализовывался Тюменской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. Двадцатого декабря 2016 года были получены документы о вводе в эксплуатацию "Рощино".

"Это долгожданное мероприятие, к которому мы шли многие годы, проект задумывался ещё в 2008 году. Наша авиационная отрасль получила ещё один замечательный аэропорт, который отвечает всем самым современным требованиям и стандартам", — сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Пропускная способность аэропорта "Рощино" в Тюмени после реконструкции вырастет почти в 2,5 раза, с 250 до 600 пассажиров в час.