МОСКВА, 17 янв — РИА Недвижимость. Самый дорогой дом в России продается за 4,8 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе портала Mirkvartir.ru.

"Наиболее дорогостоящее предложение в базе недвижимости Mirkvartir.ru находится в подмосковном элитном поселке "Сколково", — уточняет ресурс.

Это резиденция в классическом стиле жилой площадью 2,57 тысячи квадратных метров на участке в 2,3 гектара. В доме есть целый жилой блок для персонала с отдельным входом: две комнаты с санузлами, кухня, прачечная, кабинет управляющего. Рядом с домом протекает река.

Цена среднероссийского домовладения составляет 5,4 миллиона рублей, указано в материалах, так что самый дорогой дом дороже среднего по стране более чем в 900 раз, и в 220 раз дороже среднего по Московской области.

Портал добавляет, что дом продается уже не первый год, но найти покупателя на объект за такую цену не так легко при текущей конъюнктуре.