МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Китая в 2017 году до 6,5%

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста второй по величине мировой экономики – Китая на 0,3 процентных пункта – до 6,5% ВВП, следует из обновленного прогноза фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

Прогноз на 2018 год – 6% ВВП фонд сократил без изменения.

Повышение прогноза фонд объясняет "ожиданиями дальнейших мер поддержки" экономики.

"Однако продолжающееся использование Китаем мер стимулирования экономики при дальнейшем быстром росте кредита и медленном прогрессе в решении проблемы долга предприятий, особенно в ужесточении бюджетных ограничений государственных предприятий, повышает риск более резкого замедления роста или дестабилизирующей корректировки", — отмечает фонд.

На других развивающихся рынках не все столь однозначно. Например, "прогноз роста на текущий в Индии снижен на этот год на 0,4 процентного пункта (до 7,2% ВВП). Прогноз по России на этот следующий год сохранен на уровне 1,1 и 1,2% ВВП соответственно. При этом, наблюдается стабилизация в области роста на рынке СНГ. Прогноз всего региона на два года был повышен на 0,1 процентных пункта – до 1,5 % в 2017 году и до 1,8% в 2018 году.

В целом, фонд снизил свои ожидания по росту в странах с формирующимся и развивающимся рынком на 0,1 процентный пункт в 2017 году и сохранил на 2018 год. В ближайшие два года эти рынки будут расти на 4,5 и 4,8% ВВП соответственно.