МВФ повысил прогноз по росту ВВП США в 2017 году до 2,3%

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста крупнейшей по величине экономики мира – США на 0,1 процентного пункта – до 2,3% в 2017 году и на 0,4 процентного пункта – до 2,5% в 2018 году, следует из обновленного прогноза фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

"Они (прогнозы) предполагают бюджетный стимул, который приведет к повышению роста до 2,3% в 2017 году и 2,5% в 2018 году", — отмечают аналитики фонда. В октябре они ожидали рост экономики США на уровне 2,2% в 2017 году и 2,1% в 2018 году.

Согласно текущему прогнозу фонда, рост ВВП в развитых странах составит 1,9% в 2017 году и 2% в 2018 году, что соответственно на 0,1 и 0,2 процентного пункта выше, чем в октябрьском прогнозе. Но фонд отмечает, что этот прогноз не учитывает "особенно высокую неопределенность из-за возможных изменений курса политики США при будущей администрации". "Оценки для США характеризуются наивысшей степенью вероятности среди широкого диапазона возможных сценариев", — подчеркивает фонд.

Избранный президент США Дональд Трамп после победы на выборах заявил о намерении вернуть производственные площадки обратно в США, чем вызвал на рынке оживление. Он пообещал снизить налоги для бизнеса в США "с уровня одних из самых высоких в мире до одних из самых низких".

После известия о победе республиканского кандидата биржевые индексы сразу на нескольких мировых торговых площадках рухнули. Но уже через две недели индексы стали не только отыгрывать свое падение, но и бить рекорды роста. Индекс Dow Jones впервые за всю историю существования дорос до 19005 пунктов. Индекс S&P 500 — до 2203,1 пункта. Доллар тоже вернулся в свой привычный коридор. Во вторник Dow Jones торговался в районе 19855 пункта, NASDAQ — 5538 пункта, а S&P 500 — 2268 пункта.