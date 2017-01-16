Топилин рассказал о новых схемах легализации людей, работающих "в тени"

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Несколько схем легализации людей, работающих "в тени", планируется разработать в 2017 году, рассказал в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
На вопрос, каким может быть ежегодный платеж в эти фонды для "теневиков", Топилин ответил, что конкретно суммы платежей пока не рассчитывались.
Но медицинское страхование по линии ОМС обходится регионам, по его словам, примерно в десять тысяч рублей за одного неработающего в год, а для того, чтобы формировать пенсионные права, по словам министра, "должно быть минимум 15 тысяч рублей".
Позднее глава правительства Дмитрий Медведев пояснил, что при обсуждении идеи взноса с неработающих речь идет не о "налоге на тунеядцев", а о вовлечении в систему социальных платежей тех людей, которые пользуются ей, хотя сами не делают взносов. По его словам, в правительстве проанализируют такие предложения.