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Экономика

Топилин рассказал о новых схемах легализации людей, работающих "в тени"

17:1916.01.2017
(обновлено: 18:22 16.01.2017)
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Несколько схем легализации людей, работающих "в тени", планируется разработать в 2017 году, рассказал в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Снятие денег с банковской карты. Архивное фото
© РИА Новости
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По словам министра, предполагается, что таким людям придется самим за себя делать платежи в ПФР и ФОМС. Либо это смогут делать их работодатели, например, частные лица, если человек трудится по найму в частном секторе.

На вопрос, каким может быть ежегодный платеж в эти фонды для "теневиков", Топилин ответил, что конкретно суммы платежей пока не рассчитывались.

Но медицинское страхование по линии ОМС обходится регионам, по его словам, примерно в десять тысяч рублей за одного неработающего в год, а для того, чтобы формировать пенсионные права, по словам министра, "должно быть минимум 15 тысяч рублей".

Снятие наличных денег через банкомат. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Ранее замминистра труда Андрей Пудов заявил, что Минтруд обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих (в СМИ его стали называть "налогом на тунеядство"). В пресс-службе Минтруда РИА Новости тогда пояснили, что обсуждение налога ведется на экспертном уровне в контексте изучения реализации такого опыта в Белоруссии. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявлял, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тысяч рублей.

Позднее глава правительства Дмитрий Медведев пояснил, что при обсуждении идеи взноса с неработающих речь идет не о "налоге на тунеядцев", а о вовлечении в систему социальных платежей тех людей, которые пользуются ей, хотя сами не делают взносов. По его словам, в правительстве проанализируют такие предложения.

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Экономика
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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • ussr
    "Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!". - лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН Жорес Алферов
    22:13
    16.01.2017
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  • Вадим Бирюков
    Очень может быть, что из 20-ти тысяч рублей "тунеядцев" до врачей дойдет четверть суммы, остальное по дороге застрянет в налоговой и ФОМС со страховиками. Кстати, хорошо бы опубликовать сколько стоит медицинский полис на черном рынке, - может, дешевле купить, чем заплатить?
    20:20
    16.01.2017
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  • as_a_lex
    Значит безработные должны сами оплачивать взносы в ПФ и ОМС, т.е. министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предлагает чтобы безработная часть населения платила данные платежи, в то время как работающие граждане данных платежей не платят, за них данные платежи оплачивает работодатели в виде налогов на заработную плату. Замечательное предложение, которое не только приведет к дискриминации и так обездоленного безработного населения(Россия одной Москвой, поэтому во многих регионах работу просто не найти) кроме того воплощения данного предложения в жизнь приведет к увеличению числа бизнесменов уходящих в теневую экономику, господа бизнесмены не идиоты и если увидят что с их коллег принимающих на работу людей без оформления налоги на заработную плату в виде платежей в ПФ и ОМС переложили на безработных, постараются также перейти к практике приема на работу людей без официального оформления, поскольку в противном случае они ставятся в заведомо худшие условия конкуренции. Все это приведет к еще большей безработице и уходу основной части бизнеса в тень. Что меня больше всего поражает, что ни одно средство массовой информации включая Ваше не поднимает данный вопрос в беседах с представителями правительства, которые пользуясь экономической неграмотностью населения пытаются разделить работоспособную часть общества на неравноправные группы нагнетая и без того накаленную социальную обстановку в стране.
    21:06
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • ussr
    "Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!". - лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН Жорес Алферов
    22:13
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Злобин в ответ пользователю ussr(показатьскрыть)
    ussr, еще создадут налог на воздух,и вообще будут кранты.
    00:48
    17.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • гражданин Российской федерации
    Скоро будет как в ссср все не работают а только ходят на работу и нет нет подворовывают) а из тени никто не выйдет ,кто выйдет тот закроет бизнес в любом случае . Просто чиновники думают ,что предпринимателям нравится в чёрную работать но это не так ,просто выбора нет .
    01:41
    17.01.2017
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