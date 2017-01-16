Топилин рассказал о новых схемах легализации людей, работающих "в тени"

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Несколько схем легализации людей, работающих "в тени", планируется разработать в 2017 году, рассказал в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

По словам министра, предполагается, что таким людям придется самим за себя делать платежи в ПФР и ФОМС. Либо это смогут делать их работодатели, например, частные лица, если человек трудится по найму в частном секторе.

На вопрос, каким может быть ежегодный платеж в эти фонды для "теневиков", Топилин ответил, что конкретно суммы платежей пока не рассчитывались.

Но медицинское страхование по линии ОМС обходится регионам, по его словам, примерно в десять тысяч рублей за одного неработающего в год, а для того, чтобы формировать пенсионные права, по словам министра, "должно быть минимум 15 тысяч рублей".

Ранее замминистра труда Андрей Пудов заявил, что Минтруд обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих (в СМИ его стали называть "налогом на тунеядство"). В пресс-службе Минтруда РИА Новости тогда пояснили, что обсуждение налога ведется на экспертном уровне в контексте изучения реализации такого опыта в Белоруссии. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявлял, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тысяч рублей.

Позднее глава правительства Дмитрий Медведев пояснил, что при обсуждении идеи взноса с неработающих речь идет не о "налоге на тунеядцев", а о вовлечении в систему социальных платежей тех людей, которые пользуются ей, хотя сами не делают взносов. По его словам, в правительстве проанализируют такие предложения.