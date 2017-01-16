МВФ повысил прогноз роста ВВП Великобритании в 2017 году до 1,5%

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону повышения прогноз роста экономики Великобритании в 2017 году — до 1,5% против 1,1% в октябрьском докладе из-за более высоких, чем ожидалось, показателей экономики страны в конце 2016 года, говорится в обновленном прогнозе фонда World Economic Outlook (WEO).

"Прогноз (по росту ВВП — ред.) Соединенного Королевства повышен в основном из-за лучших, чем ожидалось, показателей во второй половине 2016 года", — говорится в докладе.

При этом прогноз по росту ВВП Великобритании на 2018 год снижен на 0,3 процентного пункта – до 1,4%.

Большинство британцев (51,9%) на референдуме 23 июня проголосовали за выход из ЕС. Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Новым премьером стала экс-глава МВД Британии Тереза Мэй. Валютные и фондовые рынки отреагировали на решение Великобритании кратковременной паникой, однако ситуация довольно быстро стабилизировалась.

Прогнозы роста ВВП на 2017 год также повышены для Германии, Японии, Испании. Рост ВВП еврозоны в текущем году, по прогнозу фонда, составит 1,6%, что выше октябрьских ожиданий на 0,1 процентного пункта.

При этом фонд не исключает пересмотра прогнозов из-за "последних политических изменений, которые подчеркивают разрушающийся консенсус относительно выгод международной экономической интеграции" и политики протекционизма.